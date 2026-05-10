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Steve Kerr alcanza un acuerdo para renovar con los Warriors dos temporadas más

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Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- Steve Kerr alcanzó este sábado un acuerdo para quedarse en el banquillo de los Golden State Warriors en las dos próximas temporadas, según adelantó la cadena ESPN.

Kerr y los Warriors acordaron el nuevo vínculo después de tres semanas de negociaciones, según la fuente citada.

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El técnico estadounidense, nacido en Beirut (Líbano) en 1965, lleva doce años al frente del equipo de la Bahía, con el que ganó cuatro títulos NBA con Steph Curry como líder.

En la última temporada, los Warriors fueron décimos en el Oeste (37-45) y fueron eliminados en el 'play-in' por los Phoenix Suns. EFE

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