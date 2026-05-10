Steve Kerr alcanza un acuerdo para renovar con los Warriors dos temporadas más

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- Steve Kerr alcanzó este sábado un acuerdo para quedarse en el banquillo de los Golden State Warriors en las dos próximas temporadas, según adelantó la cadena ESPN.
Kerr y los Warriors acordaron el nuevo vínculo después de tres semanas de negociaciones, según la fuente citada.
PUBLICIDAD
El técnico estadounidense, nacido en Beirut (Líbano) en 1965, lleva doce años al frente del equipo de la Bahía, con el que ganó cuatro títulos NBA con Steph Curry como líder.
En la última temporada, los Warriors fueron décimos en el Oeste (37-45) y fueron eliminados en el 'play-in' por los Phoenix Suns. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Lundgaard acaba con el reino de Palou en el Sonsio GP
Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale el domingo todo el pasaje
Hoy será noticia. Domingo, 10 de mayo
Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale mañana todo el pasaje
Iván Ferreiro triunfa con 35 años de música en un recorrido desde los 'Años 80' hasta hoy
MÁS NOTICIAS