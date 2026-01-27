Revolut lanza en México su primer banco en Latam y prevé invertir 100 millones de dólares

La oferta de Revolut en México contempla opciones de ahorro con rendimientos que alcanzan un 15 % para los primeros 25.000 pesos (1.389 dólares) depositados y de hasta 5 % para sumas superiores a 1 millón de pesos (55.556 dólares), junto con la posibilidad de realizar transferencias y mantener hasta 30 divisas distintas, así como servicios de pago, cuentas conjuntas y familiares. De acuerdo con EFECOM, este lanzamiento marca el inicio oficial de operaciones bancarias de la empresa fintech británica en el país, tras finalizar su periodo beta y obtener una licencia local.

La compañía Revolut comunicó que formalizó su establecimiento como banco en México tras operar en versión de prueba desde noviembre de 2025. El director general de Revolut México, Juan Guerra, confirmó en la residencia oficial de la embajada británica que la empresa destinó más de 100 millones de dólares para capitalizar sus operaciones, superando ampliamente el mínimo requerido y situando su coeficiente de capitalización en 447,2 % al inicio de actividades. Guerra agregó que se invertirán otros 100 millones de dólares en los próximos 12 meses para asegurar una expansión paulatina y cubrir todas las necesidades del mercado nacional, según consignó EFECOM.

Además, Revolut detalló que sus operaciones se respaldan con calificaciones crediticias positivas emitidas por agencias como HR Ratings y S&P National Ratings, que otorgaron perspectivas estables tanto a corto como a largo plazo, lo que refuerza la percepción de solidez financiera del nuevo banco en el entorno local. EFECOM reportó que la entrada de Revolut en México se traduce también en el lanzamiento de su primer banco en América Latina y el primero fuera del continente europeo, elevando su presencia global a 40 países.

Durante la inauguración, la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, subrayó el carácter estratégico y de largo plazo de la decisión, al considerar que la llegada de la fintech puede facilitar la inclusión de más de 20 millones de personas al sistema bancario mexicano y permitir una reducción notable en el costo de las remesas. Según detalló EFECOM, Goshko valoró especialmente la posibilidad de ofrecer transferencias de dinero más asequibles para beneficiarios en México, un país donde los envíos de recursos desde el exterior constituyen un ingreso importante para millones de personas.

En relación con el mercado de envíos internacionales de dinero, Guerra precisó en declaraciones recogidas por EFECOM que los traspasos entre usuarios de Revolut en países donde la empresa está presente, incluyendo México y Estados Unidos, pueden efectuarse de manera gratuita y al instante. El director explicó que tradicionalmente la tasa promedio por remesas enviadas de Estados Unidos a México supera el 5 %, por lo que este servicio gratuito podría representar un retorno adicional de cerca de 3.000 millones de dólares para los receptores nacionales de estos recursos.

Entre las funcionalidades destacadas se encuentran transferencias internacionales con tarifas competitivas, capacidad de realizar pagos de servicios y domiciliaciones, así como la utilización de cuentas conjuntas y familiares diseñadas para menores de edad. La oferta de ahorro, la administración de divisas y las herramientas digitales conforman un abanico de productos enfocados a atender tanto a clientes particulares como a familias, reforzando la propuesta de valor para una población que, según los datos de la empresa recopilados por EFECOM, aún presenta elevados niveles de subbancarización.

Durante el evento de presentación, Guerra resaltó que la meta de usuarios se duplicó respecto a las proyecciones iniciales, fijando como objetivo llegar a dos millones de cuentas activas en el país durante el año, tras registrar alta adopción durante la etapa de pruebas beta. Revolut opera desde 2019 en Estados Unidos, principal origen de las remesas enviadas hacia México, por lo que la conectividad entre ambas plazas resultará esencial dentro del nuevo esquema de servicios.

La firma, creada en 2015, suma más de 70 millones de clientes de acuerdo con sus últimos registros globales, cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores y en 2024 presentó ingresos de 3.800 millones de dólares. Según la información recabada por EFECOM, en su ronda de financiación más reciente, celebrada en 2025, la compañía alcanzó una valoración de 75.000 millones de dólares, lo que refleja su posicionamiento entre los operadores fintech internacionales con mayor crecimiento y rentabilidad sostenida en los últimos cuatro años.