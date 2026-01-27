La china Anta Sports acuerda comprar el 29 % de Puma por casi 1.800 millones de dólares

En declaraciones enviadas a la Bolsa de Hong Kong, Anta Sports sostuvo que la adquisición del 29,06 % de las acciones de Puma fortalecerá la posición del grupo y su reconocimiento a nivel global en la industria de artículos deportivos. Según informó EFECOM el martes, esta operación representa una inversión de 1.505 millones de euros, equivalentes a unos 1.790 millones de dólares, lo que convierte a la firma asiática en el principal accionista de la compañía alemana.

El acuerdo, detalló EFECOM, contempla la compra de poco más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma, pagadas a razón de 35 euros por título. Este precio supone una prima aproximada del 62 % respecto al valor de cierre de Puma en la sesión anterior, ubicada en 21,63 euros. La compañía china comunicó a través de un escrito oficial que la adquisición contribuirá a consolidar su competitividad internacional y a reforzar su expansión global.

Durante las primeras horas posteriores al anuncio, las acciones de Anta en la Bolsa de Hong Kong registraron un incremento del 2,03 %, reportó EFECOM. La firma, con sede en la provincia de Fujian, al sureste de China, remarcó en el comunicado distribuido entre los inversores su expectativa de que el grupo amplíe sustancialmente su presencia en el mercado global, incrementando la visibilidad y el posicionamiento de sus marcas.

La operación podría representar un primer paso hacia una eventual adquisición total de Puma, según la agencia Bloomberg citada por EFECOM. El medio internacional ya había señalado en noviembre pasado que Anta estaba entre los potenciales interesados en explorar una posible compra de la empresa alemana. La actual participación mayoritaria de Anta en Puma abre la posibilidad de que la firma asiática complete la adquisición de la totalidad de los títulos en el futuro, ampliando su influencia sobre una de las marcas europeas históricas de ropa y calzado deportivo.

Anta Sports, considerado el principal fabricante chino de artículos deportivos, ha sostenido una línea de expansión internacional a través de la integración de diversas marcas globales en su portafolio. Según publicó EFECOM, la compañía administra los derechos de explotación de marcas como Fila y Descente en el mercado chino, además de haber sumado a Jack Wolfskin en los últimos años. La estrategia de Anta apunta a fortalecer su oferta y diversificar su presencia fuera de Asia, posicionándose ante otros competidores globales del sector.

La transacción anunciada coloca a Anta en primera línea dentro del accionariado de Puma, superando a otros inversores y consolidando así un movimiento que potencialmente reconfigura el mapa de la industria deportiva a nivel mundial. EFECOM destacó que la prima ofrecida en la compra de acciones representa un incentivo relevante para los actuales accionistas, incidiendo en el valor percibido de la operación desde la perspectiva del mercado financiero europeo.

El contexto de la operación se enmarca en una etapa en la que las compañías chinas buscan incrementar su protagonismo en sectores industriales clave fuera de sus fronteras, especialmente en los rubros relacionados con el consumo y el deporte. Anta, a través de esta adquisición, busca obtener mayores sinergias con marcas líderes, así como acceso a canales de distribución y redes comerciales internacionales que podrían favorecer tanto a la compañía asiática como a Puma en su estrategia de crecimiento.

El impulso en Bolsa tras el anuncio puso de manifiesto la reacción positiva de los inversores ante la noticia, de acuerdo con lo consignado por EFECOM. No se han difundido por el momento detalles adicionales acerca de la posible hoja de ruta para una eventual compra total o sobre futuras integraciones entre las estructuras empresariales de ambas compañías.