El PP cree que prohibir la entrada de menores a los toros es otra "cortina de humo" de Sánchez para no hablar de Adamuz

El Partido Popular considera que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir la entrada de menores a las corridas de toros es otra "cortina de humo" para que no se hable de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que han costado la vida de 46 personas.

Así se ha pronunciado después de que el Ministerio de Juventud e Infancia plantee prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza.

El Gobierno incluirá la medida en la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), según han señalado fuentes del departamento que dirige Sira Rego. Lo hace después de que la ONU instara de nuevo a España a impedir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.

LE PIDE CENTRARSE EN "PROTEGER A LOS QUE SE SUBAN A UN TREN"

"Y venga con cortinas de humo", ha afirmado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', un día después de que también calificarse de "frívola" y de "cortina de humo" la regulación extraordinaria de migrantes que ha anunciado el Gobierno tras un acuerdo entre PSOE y Podemos.

Los 'populares' consideran que estas medidas lo que buscan es "intentar tapar" los accidentes ferroviarios y "desviar la atención".

"Que el Gobierno se centre en lo urgente, que es proteger a los españoles que se suben a un tren. De proteger a los hijos ya se encargan las familias", ha asegurado en la misma red social.

