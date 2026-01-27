El PNV ve "oportunismo" en la regularización de inmigrantes y critica que el Gobierno "improvise" al margen del Congreso

En las declaraciones realizadas tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre la regularización de inmigrantes, Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, ha reiterado que la inmigración supone tanto una necesidad social como un reto que debe enfrentarse en conjunto y con un enfoque consensuado. Vaquero insistió, según consignó Europa Press, en que la decisión gubernamental de aprobar la medida a través de un real decreto, sin un debate parlamentario previo, implica, en sus palabras, un proceder “de cualquier manera y con improvisaciones”.

La portavoz nacionalista destacó que su grupo parlamentario apoyó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relacionada con la regularización extraordinaria de personas inmigrantes, porque entienden la importancia del fenómeno migratorio y la urgencia de su abordaje. No obstante, subrayó que el apoyo del PNV está vinculado a la necesidad de un tratamiento estructurado, colaborativo y transparente del asunto, y no mediante iniciativas gubernamentales inmediatas dictadas sin respaldo parlamentario, tal como publicó Europa Press.

Maribel Vaquero expresó su inquietud ante lo que denominó “oportunismo político” por parte del Gobierno de España, señalando que el Ejecutivo pactó con Podemos una medida de impacto relevante sin buscar el respaldo amplio de la Cámara Baja. El medio Europa Press detalló que la medida se llevará adelante por medio de un real decreto, mecanismo legislativo que no requiere de refrendo parlamentario, lo cual, según Vaquero, implica dejar al margen la discusión democrática en torno a una cuestión de gran peso social.

El PNV, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que cualquier decisión relacionada con la regularización de inmigrantes debe estar fundada en un proceso de consulta y coordinación institucional. Vaquero puntualizó que las actuaciones improvisadas generan inseguridad y pueden dificultar la integración y la eficacia de las políticas migratorias. Insistió en que la gestión de la inmigración necesita no solo de consenso entre partidos sino también de la participación activa del Congreso para asegurar respuestas integrales y sostenibles a largo plazo.

Europa Press informó que en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV reiteró la importancia de que la solución a los desafíos migratorios no se limite a decisiones adoptadas de forma unilateral por el Ejecutivo. Argumentó que saltarse los cauces parlamentarios supone una vulneración del papel que corresponde a la representación ciudadana en el diseño y fiscalización de políticas públicas.

El grupo nacionalista ha recordado que, pese a entender la urgencia de regularizar la situación de muchos inmigrantes, apuestan por procedimientos basados en el diálogo y la participación institucional. Según Vaquero, la inmigración demanda respuestas responsables, planeadas y respaldadas por el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria. Esto, de acuerdo con lo expresado a Europa Press, permitiría, en su visión, sentar las bases de una política más justa y estable.

En la misma línea, Vaquero ha advertido que la aprobación de la regularización a través de un real decreto sin ponerlo a debate en el Congreso puede provocar tensiones adicionales entre los partidos y reducir las oportunidades de consenso, algo que el PNV considera necesario para la gestión eficaz del fenómeno migratorio en el país, reportó Europa Press.

La postura del PNV refleja la preocupación de sectores políticos por preservar el control legislativo sobre políticas migratorias y por evitar que decisiones de calado sean tomadas por el Gobierno sin un proceso de consulta amplio. Según Vaquero, la necesidad de avanzar hacia soluciones a la inmigración es compartida, pero ello no debería justificar procesos que, en su opinión, restan transparencia y participación a un tema con importantes implicaciones sociales y políticas.