Espana agencias

El Kospi surcoreano cierra por primera vez sobre 5.000 puntos pese a aranceles de Trump

El índice líder en Seúl alcanza una marca histórica tras avanzar más de un 2 %, impulsado por la solidez tecnológica y pese a nuevas trabas comerciales impuestas desde Estados Unidos, según datos del cierre bursátil de hoy

Guardar

La promesa realizada por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de alcanzar un Kospi por encima de los 5.000 puntos se ha materializado menos de un año después de su posesión, cuando el índice apenas se mantenía cercano a los 2.700 puntos. Según reportó EFECOM, el Kospi, principal referencia bursátil de Seúl, finalizó la sesión de este martes con un repunte del 2,73 %, situándose en 5.084,85 unidades, lo que representa un avance de 135,26 puntos respecto al cierre anterior.

De acuerdo con EFECOM, este récord histórico llega en un contexto marcado por la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles sobre los automóviles surcoreanos, así como sobre otros sectores de la economía de Corea del Sur. El motivo declarado por la administración estadounidense radica en los retrasos atribuibles al gobierno surcoreano en la implementación del acuerdo comercial bilateral firmado en noviembre. A pesar de este endurecimiento de las condiciones comerciales, la bolsa surcoreana mostró un comportamiento positivo, impulsada especialmente por el dinamismo del sector tecnológico, una de las locomotoras del índice.

En el mercado, se movieron operaciones por un valor de 28 billones de wones, equivalentes a aproximadamente 19.400 millones de dólares, lo que evidencia un alto nivel de actividad en el parqué de Seúl durante la jornada. Asimismo, el índice Kosdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 1,71 %, sumando 18,18 puntos hasta ubicarse en los 1.082,59 enteros.

EFECOM detalló que la reciente solidez del Kospi ha estado vinculada principalmente al buen desempeño del sector de los chips, que ha actuado como motor clave para los avances consecutivos del índice. Este efecto resulta relevante en un escenario internacional complicado, donde las tensiones comerciales imponen desafíos adicionales a los exportadores surcoreanos.

La trayectoria ascendente del Kospi desde la asunción presidencial de Lee Jae-myung se convierte en un elemento destacado del actual ciclo bursátil, pues a mitad del año anterior el índice rondaba apenas los 2.700 puntos. El salto por encima de las 5.000 unidades señala, según reflejó el análisis de EFECOM, tanto la resiliencia del mercado ante las barreras comerciales externas como la capacidad de la economía surcoreana de capitalizar el vigor de sus industrias innovadoras.

Mientras continúan las negociaciones y ajustes en la relación comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur, los analistas consultados por EFECOM observan que el clima de confianza inversora ha superado provisionalmente la inquietud generada por la política arancelaria estadounidense. La tecnificación de sectores clave sigue atrayendo capital y refuerza el papel del parque bursátil surcoreano en el ámbito regional e internacional.

El avance simultáneo del Kosdaq confirma esa tendencia de fortaleza en las firmas tecnológicas, que acompañan en el crecimiento a las grandes empresas del Kospi. Según que publicó EFECOM, la evolución en los cruces del mercado y el volumen de operaciones respaldan la lectura de un ciclo alcista, en el que la política económica y la innovación tecnológica han conformado los principales factores de tracción, incluso frente a presiones externas derivadas de disputas comerciales.

En la interpretación de los datos bursátiles presentada por EFECOM, la jornada refleja que los inversores han mantenido una perspectiva optimista respecto al potencial de las empresas surcoreanas, en especial en industrias asociadas a semiconductores y bienes de alta tecnología, cuyos resultados han contrarrestado el impacto de las restricciones provenientes de Washington. El Kospi, al situarse en niveles nunca antes alcanzados, marca un precedente en la historia de la bolsa de Seúl, cuya evolución seguirá de cerca el desarrollo de la relación bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Temas Relacionados

KospiBolsa de SeúlDonald TrumpLee Jae-myungCorea del SurSeúlBolsaArancelesKosdaqSector tecnológicoEFE

Últimas Noticias

El Senado interroga este martes a Pilar Bernabé por su gestión de la dana

La máxima representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana acude a responder ante la comisión del Senado sobre su papel durante la catástrofe del 29 de octubre, marcada por polémicas entre partidos y una gestión institucional cuestionada

El Senado interroga este martes

Encuentro este martes entre IU y Podemos para analizar un acuerdo con división territorial en Castilla y León

Representantes de ambas formaciones mantienen conversaciones en línea después de semanas de desacuerdos, mientras Izquierda Unida insiste en forjar una alianza “sin vetos” para las elecciones regionales, en un contexto de negociaciones a contrarreloj y tensiones internas

Encuentro este martes entre IU

El accidente de Adamuz y la política internacional dan la salida este martes a los plenos de 2026 en Cibeles

La agenda en el Palacio de Cibeles arranca con homenajes a las víctimas del siniestro ferroviario, debates sobre derechos humanos en Irán y Venezuela, iniciativas de vivienda pública y propuestas para reforzar los servicios municipales, en una sesión marcada por la actualidad internacional

El accidente de Adamuz y

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EE.UU.

Durante un encuentro con empresas internacionales, la dirigente venezolana defendió la reforma legal que impulsa el gobierno y aseguró que, con inversión privada y acuerdos productivos, el país avanzará hacia una meta histórica en materia de crudo

Infobae

Las industriales chinas ganaron un 0,6 % más en 2025, rompiendo 3 años seguidos de caídas

Impulsadas por sectores como la alta tecnología y la manufactura de equipamiento, las grandes compañías del país asiático cierran el último año con leve repunte en sus utilidades tras un periodo prolongado de descensos consecutivos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”