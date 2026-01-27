El Kospi surcoreano cierra por primera vez sobre 5.000 puntos pese a aranceles de Trump

La promesa realizada por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de alcanzar un Kospi por encima de los 5.000 puntos se ha materializado menos de un año después de su posesión, cuando el índice apenas se mantenía cercano a los 2.700 puntos. Según reportó EFECOM, el Kospi, principal referencia bursátil de Seúl, finalizó la sesión de este martes con un repunte del 2,73 %, situándose en 5.084,85 unidades, lo que representa un avance de 135,26 puntos respecto al cierre anterior.

De acuerdo con EFECOM, este récord histórico llega en un contexto marcado por la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles sobre los automóviles surcoreanos, así como sobre otros sectores de la economía de Corea del Sur. El motivo declarado por la administración estadounidense radica en los retrasos atribuibles al gobierno surcoreano en la implementación del acuerdo comercial bilateral firmado en noviembre. A pesar de este endurecimiento de las condiciones comerciales, la bolsa surcoreana mostró un comportamiento positivo, impulsada especialmente por el dinamismo del sector tecnológico, una de las locomotoras del índice.

En el mercado, se movieron operaciones por un valor de 28 billones de wones, equivalentes a aproximadamente 19.400 millones de dólares, lo que evidencia un alto nivel de actividad en el parqué de Seúl durante la jornada. Asimismo, el índice Kosdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 1,71 %, sumando 18,18 puntos hasta ubicarse en los 1.082,59 enteros.

EFECOM detalló que la reciente solidez del Kospi ha estado vinculada principalmente al buen desempeño del sector de los chips, que ha actuado como motor clave para los avances consecutivos del índice. Este efecto resulta relevante en un escenario internacional complicado, donde las tensiones comerciales imponen desafíos adicionales a los exportadores surcoreanos.

La trayectoria ascendente del Kospi desde la asunción presidencial de Lee Jae-myung se convierte en un elemento destacado del actual ciclo bursátil, pues a mitad del año anterior el índice rondaba apenas los 2.700 puntos. El salto por encima de las 5.000 unidades señala, según reflejó el análisis de EFECOM, tanto la resiliencia del mercado ante las barreras comerciales externas como la capacidad de la economía surcoreana de capitalizar el vigor de sus industrias innovadoras.

Mientras continúan las negociaciones y ajustes en la relación comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur, los analistas consultados por EFECOM observan que el clima de confianza inversora ha superado provisionalmente la inquietud generada por la política arancelaria estadounidense. La tecnificación de sectores clave sigue atrayendo capital y refuerza el papel del parque bursátil surcoreano en el ámbito regional e internacional.

El avance simultáneo del Kosdaq confirma esa tendencia de fortaleza en las firmas tecnológicas, que acompañan en el crecimiento a las grandes empresas del Kospi. Según que publicó EFECOM, la evolución en los cruces del mercado y el volumen de operaciones respaldan la lectura de un ciclo alcista, en el que la política económica y la innovación tecnológica han conformado los principales factores de tracción, incluso frente a presiones externas derivadas de disputas comerciales.

En la interpretación de los datos bursátiles presentada por EFECOM, la jornada refleja que los inversores han mantenido una perspectiva optimista respecto al potencial de las empresas surcoreanas, en especial en industrias asociadas a semiconductores y bienes de alta tecnología, cuyos resultados han contrarrestado el impacto de las restricciones provenientes de Washington. El Kospi, al situarse en niveles nunca antes alcanzados, marca un precedente en la historia de la bolsa de Seúl, cuya evolución seguirá de cerca el desarrollo de la relación bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos.