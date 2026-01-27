Espana agencias

El accidente de Adamuz y la política internacional dan la salida este martes a los plenos de 2026 en Cibeles

La agenda en el Palacio de Cibeles arranca con homenajes a las víctimas del siniestro ferroviario, debates sobre derechos humanos en Irán y Venezuela, iniciativas de vivienda pública y propuestas para reforzar los servicios municipales, en una sesión marcada por la actualidad internacional

La sesión de este martes en el Palacio de Cibeles concluirá con una moción de urgencia impulsada por Vox sobre la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, solicitando que el Gobierno de España adopte medidas inmediatas relativas a la red de Cercanías de Madrid y a la seguridad en los ferrocarriles. Según informó la fuente original, la reunión plenaria dará comienzo y finalizará centrada en este siniestro, con un minuto de silencio como homenaje a las cuarenta y cinco víctimas mortales.

El medio detalló que el Pleno municipal de Madrid inaugura su agenda de 2026 con un marcado foco en la actualidad internacional, abordando temas como la situación en Irán y Venezuela, junto a asuntos locales de vivienda pública y refuerzo de los servicios municipales. En torno al accidente de Adamuz, los concejales de los cuatro partidos representados realizarán un homenaje visible, antes de abordar la moción presentada por Vox para reclamar un plan de acción sobre la infraestructura ferroviaria de la región.

La sesión también contemplará debates en el ámbito de los derechos humanos. De acuerdo con el reporte, todos los grupos políticos (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) suscribieron una declaración institucional que condena la represión protagonizada por las autoridades iraníes contra la población civil e incluye un reconocimiento a la labor de las mujeres iraníes en su lucha por la igualdad de derechos y libertades públicas.

Respecto al seguimiento de la situación venezolana, el Pleno estudiará dos proposiciones diferenciadas, una de Más Madrid y otra de Vox, según detalló la fuente. Vox propondrá la designación de Madrid como ciudad anfitriona para negociaciones relativas a la situación venezolana, mientras que Más Madrid pondrá el acento en agresiones internacionales asociadas al “imperialismo territorial” vinculado a la administración estadounidense, citando como ejemplo las posiciones de Donald Trump sobre Groenlandia junto con Venezuela.

Durante el apartado de preguntas, según consignó el medio, se tratarán cuestiones como la promesa lanzada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida de entregar veintisiete mil viviendas públicas antes del final del mandato, una iniciativa destacada por Vox. A su vez, Más Madrid solicitará información sobre el estado general de la ciudad, el PSOE centrará su intervención en inversiones estatales en Madrid y el Partido Popular analizará la seguridad durante las últimas fiestas navideñas.

Aspectos vinculado a la movilidad y los servicios de la capital también figuran en la agenda. El medio indicó que se discutirá la modificación de las condiciones de los parquímetros, una propuesta de Vox; la labor del Samur Social en casos de emergencia, por petición de Más Madrid; y diferentes cuestiones referentes al Plan Reside, bajo planteamiento del PSOE. También se debatirá la situación del centro educativo Ciudad de Jaén, a instancias de Más Madrid.

El PSOE, según informó la fuente, llevará al Pleno la propuesta de que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid firme un convenio con el Ministerio de Transportes para integrar los medios de transporte públicos gestionados por el consorcio en el abono único estatal, idea que busca extenderse a servicios del Ayuntamiento como el sistema de bicicletas públicas bicimad.

En materia de servicios de emergencia, Más Madrid impulsará la revisión y actualización de protocolos y procedimientos de Samur-PC, junto con un refuerzo inmediato y sostenido de su plantilla y el incremento de Unidades de Vigilancia Intensiva móviles durante el horario nocturno.

Otras propuestas que recoge la fuente original incluyen una moción de Vox para que, en función de un informe del Tribunal de Cuentas que denuncia irregularidades en la gestión del Consorcio Casa Árabe, el Ayuntamiento abandone dicha entidad, recupere el edificio municipal cedido y lo destine a actividades culturales orientadas a la ciudadanía de Madrid.

Por último, en el cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, el PSOE insistirá en la necesidad de dar cumplimiento al acuerdo plenario tomado en 2016 para la instalación de una escultura en homenaje al exalcalde madrileño. El medio señaló igualmente que se espera que Más Madrid, probablemente con respaldo socialista, promueva la revocación del título de Hijo Predilecto de Madrid otorgado a Julio Iglesias, en respuesta a las acusaciones de presunta violencia sexual contra antiguas empleadas. Esta propuesta llega tras la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar las investigaciones al declarar la “falta de competencia” sobre hechos ocurridos fuera de jurisdicción española.

