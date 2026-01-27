España

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

La nueva normativa contempla alternativas documentales que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos, sin depender exclusivamente del empadronamiento, ya que podrán aceptarse documentos legales como facturas o citas médicas.

Guardar
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha explicado que quienes participen en el nuevo proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España podrán presentar una declaración responsable en lugar del certificado de antecedentes penales, siempre que no puedan obtener ese documento de su país de origen. En una entrevista en Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, Belarra ha señalado que esta medida busca eliminar trabas burocráticas y agilizar la tramitación para los migrantes que desean legalizar su situación. El Ejecutivo asume además la responsabilidad de solicitar la información a los países de origen cuando sea posible, dando validez a la declaración jurada si ese trámite no resulta viable.

El Gobierno ha previsto aprobar el Real Decreto que dará luz verde a este proceso. Belarra, que fue ministra de Asuntos Sociales en el anterior gobierno, ha detallado que la regulación extraordinaria podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que hasta la fecha no han conseguido legalizar su residencia en el país. Se trata de una cifra que corresponde a estimaciones de algunas organizaciones sociales.

Ione Belarra. (Europa Press)
Ione Belarra. (Europa Press)

La secretaria general de Podemos ha señalado que las dificultades para conseguir y traducir oficialmente los antecedentes penales desde los países de origen son una barrera frecuente para muchos solicitantes. Por ello, la nueva normativa contempla alternativas documentales que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos, sin depender exclusivamente del empadronamiento, ya que podrán aceptarse documentos legales como facturas o citas médicas.

Nuevos criterios para acreditar la residencia

El procedimiento excepcional exigirá que los solicitantes acrediten una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses inmediatamente anteriores a la solicitud, y que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. La validez de las pruebas documentales que justifiquen la estancia se ampliará, admitiendo diferentes tipos de documentos legales y no restringiendo la comprobación únicamente al empadronamiento.

El decreto aprobado, según ha especificado la líder de Podemos, entrará en vigor directamente mediante su publicación sin requerir un debate parlamentario previo. Belarra ha recalcado que la intervención directa del Consejo de Ministros permite sacar adelante el Real Decreto, ya que “no hacía falta pasar por el Congreso para aprobar una regularización extraordinaria, que el Gobierno podía hacerlo ‘motu propio’, a través del Consejo de Ministros”.

Alcance de la regularización

A lo largo de su intervención, la dirigente de Podemos ha abordado también el contexto político que ha rodeado el acuerdo. Ha criticado la actitud del PSOE, acusando a los socialistas de actuar únicamente cuando se ven sometidos a presiones de otras formaciones, como ERC, BNG, Bildu o Sumar. Para Belarra, la aprobación autónoma de este Real Decreto demuestra que el Ejecutivo tiene margen para actuar sin necesidad de negociaciones adicionales en el Congreso.

En respuesta a las controversias surgidas en los últimos días, Ione Belarra ha negado que esta regularización extraordinaria busque conceder la nacionalidad a medio millón de personas con la intención de modificar el censo electoral. La diputada ha subrayado que esa acusación constituye un “bulo” impulsado por figuras del Partido Popular y Vox, y ha afirmado que carece de fundamento en relación al contenido del Real Decreto promovido por el Ejecutivo. Tal y como ha recalcado la secretaria general de Podemos, la finalidad de la regularización es facilitar y agilizar el proceso para la población migrante, evitando, según sus palabras, situaciones de “burorrepresión y violencia burocrática” que dificultan su integración.

Temas Relacionados

PodemosPSOEPedro SánchezEspañaMigraciónInmigración EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una combinación de tres fármacos logra eliminar al completo los tumores pancreáticos

La investigación de Cris Contra el Cáncer y el doctor Mariano Barbacid ha logrado destruir los tumores en modelos animales

Una combinación de tres fármacos

Una sola ración de este pescado cubre más de la cantidad recomendada de vitamina B12: es antioxidante y bajo en grasas

Este pescado blanco tiene un contenido calórico mínimo y es rico en vitaminas y minerales

Una sola ración de este

Las claves de la regularización de migrantes en situación irregular: se podrá solicitar a partir de abril y se tramitará en tres meses

Los solicitantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes del 31 de diciembre de 2025. La medida contempla la protección de la unidad familiar

Las claves de la regularización

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

La nómina de enero incluye la revisión anual prevista en la reforma de 2021 y beneficia a más de 10 millones de personas

La pensión media sube un

Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial

La experta, Michele Weiner-Davis, comparte los trucos más efectivos para evitar las discusiones sin sentido

Las 5 técnicas para discutir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni Sánchez ni Puente: Montero

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

ECONOMÍA

La pensión media sube un

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”