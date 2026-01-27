Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha explicado que quienes participen en el nuevo proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España podrán presentar una declaración responsable en lugar del certificado de antecedentes penales, siempre que no puedan obtener ese documento de su país de origen. En una entrevista en Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, Belarra ha señalado que esta medida busca eliminar trabas burocráticas y agilizar la tramitación para los migrantes que desean legalizar su situación. El Ejecutivo asume además la responsabilidad de solicitar la información a los países de origen cuando sea posible, dando validez a la declaración jurada si ese trámite no resulta viable.

El Gobierno ha previsto aprobar el Real Decreto que dará luz verde a este proceso. Belarra, que fue ministra de Asuntos Sociales en el anterior gobierno, ha detallado que la regulación extraordinaria podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que hasta la fecha no han conseguido legalizar su residencia en el país. Se trata de una cifra que corresponde a estimaciones de algunas organizaciones sociales.

Ione Belarra. (Europa Press)

La secretaria general de Podemos ha señalado que las dificultades para conseguir y traducir oficialmente los antecedentes penales desde los países de origen son una barrera frecuente para muchos solicitantes. Por ello, la nueva normativa contempla alternativas documentales que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos, sin depender exclusivamente del empadronamiento, ya que podrán aceptarse documentos legales como facturas o citas médicas.

Nuevos criterios para acreditar la residencia

El procedimiento excepcional exigirá que los solicitantes acrediten una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses inmediatamente anteriores a la solicitud, y que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. La validez de las pruebas documentales que justifiquen la estancia se ampliará, admitiendo diferentes tipos de documentos legales y no restringiendo la comprobación únicamente al empadronamiento.

El decreto aprobado, según ha especificado la líder de Podemos, entrará en vigor directamente mediante su publicación sin requerir un debate parlamentario previo. Belarra ha recalcado que la intervención directa del Consejo de Ministros permite sacar adelante el Real Decreto, ya que “no hacía falta pasar por el Congreso para aprobar una regularización extraordinaria, que el Gobierno podía hacerlo ‘motu propio’, a través del Consejo de Ministros”.

Alcance de la regularización

A lo largo de su intervención, la dirigente de Podemos ha abordado también el contexto político que ha rodeado el acuerdo. Ha criticado la actitud del PSOE, acusando a los socialistas de actuar únicamente cuando se ven sometidos a presiones de otras formaciones, como ERC, BNG, Bildu o Sumar. Para Belarra, la aprobación autónoma de este Real Decreto demuestra que el Ejecutivo tiene margen para actuar sin necesidad de negociaciones adicionales en el Congreso.

En respuesta a las controversias surgidas en los últimos días, Ione Belarra ha negado que esta regularización extraordinaria busque conceder la nacionalidad a medio millón de personas con la intención de modificar el censo electoral. La diputada ha subrayado que esa acusación constituye un “bulo” impulsado por figuras del Partido Popular y Vox, y ha afirmado que carece de fundamento en relación al contenido del Real Decreto promovido por el Ejecutivo. Tal y como ha recalcado la secretaria general de Podemos, la finalidad de la regularización es facilitar y agilizar el proceso para la población migrante, evitando, según sus palabras, situaciones de “burorrepresión y violencia burocrática” que dificultan su integración.