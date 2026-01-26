JJpD celebra el anuncio de Justicia de la creación de 500 plazas judiciales, un "incremento sustancial y muy relevante"

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, mencionó que la nueva medida para crear 500 plazas judiciales permitirá absorber a las recientes promociones de la carrera judicial, en particular las número 73 y 74, compuestas en gran parte por jóvenes jueces que hasta ahora trabajaban en expectativa de destino. Según publicó el medio Europa Press, Rodríguez valoró que esta expansión contribuirá a mejorar el servicio público y favorecerá la conciliación de la vida personal y profesional de quienes se incorporan, siempre que el Consejo General del Poder Judicial acuerde la supresión definitiva de la figura “jueza o juez en expectativa de destino” (JED), una petición que, según precisó el portavoz, cuenta con amplio respaldo en el ámbito judicial.

El anuncio del Ministerio de Justicia de crear 500 nuevas plazas de jueces durante el año actual responde a la necesidad de reforzar, de manera prioritaria, los tribunales de instancia y otros órganos como audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Esta ampliación ha sido calificada por JJpD como un aumento “sustancial y muy relevante” tanto por la cifra como por el alcance de la transformación organizativa que supone, detalló Europa Press.

Según la información difundida por el Ministerio de Justicia, el incremento de plazas representa la mayor creación anual registrada en la historia judicial española, superando la suma de plazas generadas en toda la última década. El departamento que dirige Félix Bolaños atribuye este avance a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un marco legal que permite la reorganización de la judicatura y la modernización de los órganos judiciales. Justicia indicó que la ley elimina el formato tradicional de juzgados unipersonales para dar paso a tribunales de instancia compuestos por varios jueces, integrados en una única oficina judicial con apoyo técnico especializado.

De acuerdo con Europa Press, JJpD considera que la transformación hacia tribunales de instancia posibilita un incremento notable en el número de integrantes de la judicatura, al permitir sumar nuevos jueces sin requerir la creación de más sedes, instalaciones o la expansión del cuerpo de funcionarios. Rodríguez recalcó que la asignación de las nuevas plazas se ha orientado a los tribunales donde existe una sobrecarga significativa de asuntos, en especial aquellos de primera instancia o ubicados en localidades que desde hace años presentan mayores niveles de litigiosidad.

El portavoz de JJpD estimó que la decisión impactará directamente en el servicio que se presta tanto a los profesionales del derecho como a la ciudadanía, ya que aumentará la capacidad de respuesta de los órganos judiciales, tradicionalmente limitada por el número de magistrados con potestad para emitir resoluciones. Rodríguez explicó que, si bien una oficina judicial eficiente puede tramitar una cantidad elevada de procedimientos, únicamente la judicatura puede dictar sentencias, lo que convierte el refuerzo de plazas judiciales en una vía fundamental para mejorar tanto la calidad, como los tiempos de respuesta ante las demandas de tutela judicial.

En su declaración, Rodríguez remarcó la importancia de que cada juez tenga que afrontar un volumen razonable de juicios, sentencias y demás resoluciones, para que pueda desempeñar su labor con la dedicación y garantías requeridas, sin poner en riesgo su salud laboral. Expresó su expectativa de que la pronta ubicación en las nuevas plazas de los jueces pertenecientes a las últimas promociones permitirá mejorar el funcionamiento del sistema y las condiciones de quienes acceden por primera vez a la carrera judicial.

Europa Press consignó que la nota oficial del Ministerio de Justicia presenta la iniciativa de ampliar el número de jueces como parte de una transformación más amplia para lograr un servicio judicial más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía. El ministerio subrayó que la organización en tribunales de instancia y la agregación de una oficina técnica de apoyo responde a una estructura considerada más moderna y capaz de gestionar el creciente volumen de casos judiciales.

La asociación JJpD instó al Consejo General del Poder Judicial a actuar “con presteza” en la asignación de las nuevas plazas, señalando los beneficios que ello aportaría tanto al servicio público como a la situación laboral y personal de los profesionales que se integran, de acuerdo con Europa Press. La selección de destinos para estos nuevos jueces apunta a equilibrar y repartir mejor la carga de trabajo, un punto central en las reivindicaciones de los colectivos judiciales que advierten sobre el aumento constante de litigios y la sobrecarga crónica en juzgados de primera instancia.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentó el incremento de plazas como un hito dentro de una estrategia de transformación institucional, sumado a reformas de carácter organizativo y normativo que buscan adaptar el sistema judicial a la demanda actual y futura. El comunicado publicado por Europa Press enfatiza que la ampliación se llevó a cabo con el objetivo de repercutir de manera directa en la mejora del servicio a ciudadanos y profesionales, punto que tanto el ministerio como JJpD consideran central en la política pública del sector.