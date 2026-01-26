Espana agencias

Feijóo exige a Sánchez sacar la revalorización de las pensiones del decreto 'ómnibus' o no tendrá el apoyo del PP

El principal partido de la oposición advierte que no respaldará la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de prestaciones si no se presenta por separado, mientras PSOE y aliados buscan apoyos ante una votación crucial en el Congreso

El reciente accidente ferroviario en Adamuz, que provocó la muerte de más de 40 personas, ha generado tensiones adicionales entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en España respecto a la aprobación de dos decretos considerados clave en el Congreso. Según informó Europa Press, el Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, ha condicionado su respaldo a la propuesta del Ejecutivo sobre el sistema de prestaciones sociales, exigiendo que se separe la revalorización de las pensiones del llamado decreto 'ómnibus' que el Gobierno planea someter a votación este martes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el decreto en cuestión, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, contempla una actualización general del 2,7% para las pensiones, así como otras disposiciones integradas en lo que el Ejecutivo denomina "escudo social". Este paquete incluye la prohibición de desalojos y del corte de suministros esenciales como agua, luz y gas a personas vulnerables. Además, el Congreso debatirá otro decreto relativo a la prórroga de ayudas al transporte público. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta la posibilidad de no contar con los apoyos parlamentarios necesarios, ya que tanto el Partido Popular (PP) como Junts mantienen su voto en suspenso y, junto con Vox, sumarían mayoría absoluta capaz de bloquear las iniciativas.

En declaraciones concedidas a la cadena Cope, recogidas por Europa Press, Feijóo dejó claro que el PP respalda la regularización de las pensiones, pero rechaza que esta medida se englobe en un decreto cuyo propósito, según su interpretación, es permitir la continuidad del Gobierno en ausencia de Presupuestos Generales del Estado. El dirigente popular sostuvo: “Y esto es lo que está haciendo el Gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento". Añadió que el acuerdo por la estabilidad del sistema público de pensiones, conocido como el Pacto de Toledo, lleva la firma de su partido y de los agentes sociales, reafirmando su compromiso con la actualización de las pensiones.

Feijóo también solicitó al Ejecutivo que, si realmente desea asegurar la actualización de las pensiones, presente un decreto exclusivamente destinado a ese asunto. “Si quiere la revalorización de las pensiones, mañana, en el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde sólo se revaloricen las pensiones”, reclamó en la entrevista según consignó Europa Press. En cambio, advirtió que el PP no prestará respaldo a una iniciativa que incluya acuerdos con formaciones como Bildu o medidas sobre suspensión de desalojos y convenios con empresas del sector eléctrico.

La actuación del Gobierno tras el accidente de Adamuz ha incrementado las reservas del PP sobre su voto a los decretos, puesto que fuentes del partido transmitieron a Europa Press que esta gestión "lo complica todo" y hace menos probable que respalden las propuestas legislativas que se debaten este martes. Por su parte, la ministra portavoz Elma Saiz manifestó confianza en que el PP respalde la subida de las pensiones de 2026 en la Cámara Baja. Según recordó Europa Press, Saiz cuestionó que "cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones, siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas", mientras quedaba pendiente conocer la posición definitiva del partido opositor ante la votación.

Europa Press recordó además que hace un año el PP, junto a Junts y Vox, votó en contra de un decreto similar que también recogía la actualización de las pensiones y medidas para el transporte público. En aquel momento, el PP justificó su decisión alegando el carácter “ómmnibus” del decreto y la inclusión de disposiciones como la cesión de un inmueble en París al PNV, aspecto que reavivó tensiones entre los partidos. Posteriormente, el PP modificó su posición y se pronunció a favor de una versión del decreto que mantenía la cesión del inmueble pero excluía otras medidas, tal como narró Europa Press.

