Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" por mal mantenimiento y augura responsabilidades judiciales

Las recientes huelgas anunciadas en sectores clave como el de maquinistas y médicos en España, junto al contexto de los últimos accidentes mortales en la red ferroviaria, han intensificado el debate sobre la gestión de infraestructuras críticas en el país. Según consignó Europa Press, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), atribuyó el estado actual de las vías férreas a lo que calificó como un mantenimiento gravemente deficiente y anticipó la apertura de procesos tanto judiciales como políticos a raíz de los siniestros registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que han provocado la muerte de más de cuarenta personas.

En una entrevista con la cadena Cope, recogida por Europa Press, Feijóo señaló que el estado de la conservación de las infraestructuras de transporte en España atraviesa su “peor momento”, aun cuando—según sus palabras—el país dispone hoy de los mayores niveles de financiación, endeudamiento y fiscalidad de su historia reciente. El dirigente del PP sostuvo que la inversión efectuada en la red ferroviaria resulta insuficiente para garantizar la seguridad, denunciando que no se han asumido responsabilidades políticas tras el que calificó como el accidente más grave de la alta velocidad en el país.

Europa Press detalló que Feijóo afirmó “lo que está claro, se diga lo que se diga, es que el mantenimiento de la red ferroviaria española es manifiestamente insuficiente”, y vaticinó una doble vía de rendición de cuentas: en los tribunales y en las urnas. De acuerdo con el líder de la oposición, la llegada de un mayor número de trenes y pasajeros, fruto de la liberalización del sector, debería haber modificado los estándares de conservación, calculando el mantenimiento en función del número de viajeros transportados. Alegó que aplicar las fórmulas previas a la liberalización ha desembocado en una reducción efectiva de los trabajos de mantenimiento.

El medio recogió críticas directas de Feijóo hacia la gestión que el Gobierno central realiza en áreas esenciales, afirmando que existe un colapso de los servicios públicos. Afirmó que el país afronta un periodo caracterizado por problemas estructurales y advirtió que las protestas de colectivos como maquinistas y médicos se producen después de múltiples avisos que, en su opinión, han sido ignorados por el Ejecutivo.

Referido específicamente a los accidentes ferroviarios recientes, Feijóo se preguntó por qué, si se detectó el mal estado de determinados tramos de la red de alta velocidad, no se actuó antes de que ocurrieran las tragedias. Además, acusó al Gobierno de España de mostrar una gestión deficiente y acusó a la administración de Pedro Sánchez de incurrir en mediocridad y sectarismo en la administración de las infraestructuras públicas.

Europa Press también registró las declaraciones de Feijóo sobre el Ministerio de Transportes, al que señaló como epicentro de prácticas irregulares durante la gestión ministerial de José Luis Ábalos, exministro de la cartera. Según Feijóo, la experiencia y probidad deben ser requisitos imprescindibles para ocupar responsabilidades de gobierno, criticando abiertamente los antecedentes del Departamento y vinculando casos de corrupción y prácticas ilícitas a la pasada gestión de dicha cartera.

En sus declaraciones, Feijóo extendió sus cuestionamientos al actual titular de Transportes, Óscar Puente, acusándolo de prestar mayor atención a las redes sociales que a la gestión ferroviaria y señalando que su desempeño se ha caracterizado por la polémica y la emisión de “medias verdades”. Insistió en que, frente a la gravedad de los accidentes, ninguna autoridad ha presentado su dimisión, una situación que consideró inaudita dado el historial del Departamento bajo el actual Gobierno.

El jefe de la oposición realizó un repaso por los altos cargos que han pasado por el Ministerio de Transportes desde la llegada al poder de Sánchez y lamentó, según recogió Europa Press, la ausencia de precedentes comparables en cuanto a la rotación y la falta de asunción de responsabilidades por parte de los implicados.

Feijóo también hizo referencia al “manual del apagón” aplicado por el Gobierno el 28 de abril del año anterior, momento en el que, argumentó, se proporcionó mucha información tras la caída del sistema eléctrico nacional, pero no se esclarecieron nunca las causas que originaron el incidente. Afirmó que el deterioro de los servicios públicos esenciales se ha agravado, indicando que ni en cuarenta y siete años España había experimentado un corte eléctrico de esa magnitud ni un accidente ferroviario de tal gravedad.

El medio informó que, en opinión de Feijóo, la situación actual de las infraestructuras y servicios públicos españoles expone fallas sistémicas en la administración y supervisión por parte del Ejecutivo. El líder del PP considera que, a pesar de los recursos disponibles, la gestión no ha estado a la altura de las necesidades, y urgió a que tanto en el ámbito político como en el judicial se esclarezcan las responsabilidades por los acontecimientos recientes.