El PSOE pide apoyar los decretos de ayudas al transporte y pensiones aunque rechaza trocearlos

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que presten su apoyo a los dos reales decretos ley que debe convalidar el Congreso de los Diputados este martes y que incluyen medidas como las ayudas al transporte público o la revalorización de las pensiones.

El PP ha adelantado este mismo lunes que rechazará la convalidación de ambos decretos y por tanto el Gobierno necesita a todos sus socios de investidura, incluido Junts que también se ha mostrado en contra y ha calificado de "chantaje" incluir en esta norma la subida de las pagas de los jubilados.

NIEGA QUE SEA UN "CHANTAJE"

De hecho tanto PP como Junts han propuesto votar en una ley distinta la subida de las pensiones, aunque fuentes socialistas se muestran en contra de trocear los decretos y aseguran que seguirán adelante e intentarán conseguir los apoyos necesarios.

"Hago un llamamiento a los grupos a que más allá de los partidismos vean los beneficios que hay detrás de estas medidas", ha señalado en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. En ese sentido ha hecho hincapié en que también hay incluidas iniciativas destinadas a los trabajadores autónomos.

Mínguez ha rechazado las declaraciones de Junts y niega que se trate de un chantaje y defiende que incluye medidas sociales para proteger a personas desahuciadas, así como entregas a cuenta para ayuntamientos y comunidades autónomas.

LOS PENSIONISTAS "NO CUENTAN CON EL PP PARA NADA"

Asimismo ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su negativa a respaldar estos decretos y considera que "los pensionistas no cuentan con el PP para nada".

"Da igual lo que haya pasado en este país, siempre va a haber una excusa, ya la hubo el año pasado", ha señalado en referencia al voto en contra del PP a inicios de 2025 al incremento de las pensiones. En una segunda votación, sin embargo, permitieron la revalorización de las pagas.

"Cuando los votos del Partido Popular son necesarios para que suban las pensiones, el Partido Popular no está, así que vamos a esforzarnos para que los dos reales decretos salgan adelante", ha apuntado.