Sánchez alaba a Puente por "dar la cara desde el primer momento" en la gestión del accidente de Adamuz

“El orgullo que nos dan los servidores públicos y las instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal y unitaria para responder ante la tragedia” fue la frase con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la labor del gabinete frente al accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, donde fallecieron 45 personas. Según informó el medio, Sánchez elogió de forma particular al ministro de Transportes, Óscar Puente, resaltando que asumió su responsabilidad “desde el primer momento” y se mantuvo visible y activo ante la gestión de la emergencia. El presidente señaló la importancia de la empatía, la transparencia y la eficacia en la actuación frente a tragedias de este tipo, y subrayó que el Ejecutivo tenía entre sus principales prioridades la atención a las víctimas y sus familiares.

Durante un acto de campaña en Huesca al lado de Pilar Alegría, tal como consignó el medio, Sánchez abrió su intervención con palabras de reconocimiento hacia quienes resultaron afectados por los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona. El mandatario expresó su “cariño para las víctimas y las familias de esos trágicos accidentes ferroviarios”, reiterando el compromiso del Gobierno con su bienestar. De acuerdo con la información proporcionada, insistió en que la unidad y la lealtad institucional permitieron una gestión eficaz, diferencia que, a su juicio, distingue a este gabinete en circunstancias adversas.

El medio detalló que Sánchez hizo énfasis en la distinción entre cómo diferentes gobiernos responden a las tragedias. A su entender, la gestión de Adamuz ejemplifica una actuación basada en la empatía, la efectividad y la transparencia, destacando además la “respuesta unitaria, leal y eficaz” del Ejecutivo. El presidente argumentó que, aunque las desgracias ocurren, la manera en que se enfrentan “no es igual” y que su Gobierno ha colocado a las víctimas en el centro de sus prioridades, como publicó la fuente.

A lo largo de su intervención, Sánchez pidió superar la confrontación política que consideró “estéril”, señalando que tales disputas apartan del objetivo común: atender a quienes sufrieron el siniestro y restablecer el funcionamiento del servicio ferroviario. “Responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo” fue la meta que fijó el presidente, según reportó el medio.

Sánchez valoró que la actuación conjunta del gabinete y el resto de instituciones fue determinante en la respuesta a la tragedia. La coordinación y la lealtad entre los organismos implicados figuraron como elementos destacados por el jefe del Ejecutivo, quien reivindicó el orgullo que siente por los servidores públicos que intervinieron. De esta manera, el presidente expuso que la actitud de enfrentamiento político no aporta al proceso de atención a las víctimas ni a la normalización de los servicios afectados.

De acuerdo a lo difundido, Sánchez remarcó que, ante tragedias como la ocurrida en Adamuz, la clave se encuentra en la reacción de las administraciones públicas y en cómo se priorizan las necesidades de los afectados. De ese modo, insistió en la gestión “desde el primer momento” del responsable de Transportes, subrayando que esa actuación temprana y transparente marca diferencias significativas en la resolución de crisis.

El medio puntualizó que Sánchez concluyó su intervención con un llamamiento a trabajar en unidad y centrarse en el propósito compartido de aliviar el sufrimiento de las víctimas y devolver la seguridad y eficiencia al sistema ferroviario español.