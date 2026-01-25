Espana agencias

PP y PSOE se alinean en el Senado para subir el sueldo de los senadores hasta un 2% en 2026

La Cámara Alta avaló equiparar el incremento retributivo de sus integrantes al acordado para empleados de las Cortes Generales, decisión que podría suponer una actualización salarial de hasta un 2% a lo largo de 2026, según fuentes parlamentarias

Guardar

La decisión de vincular los incrementos salariales de los senadores a las subidas acordadas para el personal de las Cortes Generales se formalizó tras una consulta presentada por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, del Partido Popular. Esta propuesta, que recibió el respaldo tanto del PP como del PSOE, implica que los senadores verán actualizados sus ingresos en 2025 y 2026, sumándose a los acuerdos alcanzados previamente para funcionarios parlamentarios, según informó Europa Press.

La Mesa del Senado, órgano que decide este tipo de cuestiones y en el que el PP ostenta la mayoría absoluta, abordó la implementación de este ajuste salarial conforme a las pautas fijadas para los empleados de las Cortes Generales. De acuerdo con el acta de la última reunión de la Mesa en 2025, a la que ha accedido Europa Press, se especifica que en diciembre se acordó para los funcionarios de las Cortes Generales un aumento del 2,5% a efectos del 1 de enero de 2025, que se reflejará en la nómina correspondiente como pagos retroactivos.

En relación con las condiciones para 2026, la misma acta indica que se notificó a los integrantes de la Mesa sobre un incremento del 1,5% para los funcionarios parlamentarios en ese año, según reportó Europa Press. Este aumento puede incrementarse en un 0,5% adicional si los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el Índice de Precios al Consumo (IPC) para 2026 presenta una variación igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse dicha circunstancia, la subida sería consolidable.

El anuncio de Maroto provocó que la letrada mayor del Senado recordara que la decisión de extender el incremento a los senadores es competencia exclusiva de la Mesa, que contó también con el apoyo del PSOE, según detalló Europa Press. Así, la postura consensuada de los principales partidos con representación en el Senado ha permitido que estos ajustes se trasladen a los miembros de la Cámara Alta.

En cuanto a la estructura retributiva de los senadores, Europa Press detalló que todos los miembros perciben la misma asignación constitucional, establecida en 3.284,91 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas al año y sujetos al régimen general de retención y tributación fiscal. A esta cantidad se añaden complementos variables, destinados a aquellos que ocupan cargos dentro de la Cámara, y compensaciones por los gastos que conlleva el ejercicio de la labor parlamentaria.

Además, la Cámara Alta contempla una indemnización mensual, diseñada para sufragar los gastos asociados al desempeño del cargo fuera del lugar de residencia. Así, los senadores que representan circunscripciones distintas a Madrid reciben 2.108,37 euros al mes, mientras que aquellos elegidos o designados por Madrid perciben una cuantía de 1.005,48 euros, informó Europa Press.

El ajuste salarial acordado responde a la práctica de equiparar las condiciones retributivas de los senadores con las de otros trabajadores de la administración vinculados a las Cortes Generales. El acuerdo contempla que los incrementos se integren en las nóminas a partir de las fechas señaladas y que se replique el modelo establecido para el personal funcionario: una subida inicial del 2,5% en 2025 y un posible aumento de hasta el 2% en 2026, condicionado por los datos del IPC, según publicó Europa Press.

Este mecanismo de actualización de sueldos, vinculado a la evolución del coste de la vida y a las negociaciones en el ámbito parlamentario para el conjunto de los empleados públicos, ha suscitado el respaldo de los dos partidos mayoritarios y se plasma en las actas de la Mesa del Senado, indicó Europa Press.

Temas Relacionados

PPPSOESenadoCortes GeneralesJavier MarotoEuropa PressMadridInstituto Nacional de EstadísticaIncremento salarialRetribuciones parlamentariasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Euspel interpone denuncia por injurias por las pintadas aparecidas contra un ertzaina en Amurrio (Álava)

Un sindicato policial ha presentado una demanda por calumnias tras la aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a uno de sus miembros en Amurrio, hechos que, según dirigentes sindicales, reflejan una escalada de hostigamiento a la Policía vasca en Álava

Infobae

Izquierda Unida y Movimiento Sumar defienden un Aragón "a la altura de la revolución feminista"

Marta Abengochea exige políticas públicas centradas en igualdad y alerta sobre el peligro de negar la violencia de género, pidiendo un compromiso firme para erradicar la precariedad laboral femenina y fortalecer derechos en toda la sociedad aragonesa

Izquierda Unida y Movimiento Sumar

Ayuso ve a Alegría como un "jarrón chino al servicio del régimen" y pide a Aragón mostrar la "puerta de salida" al PSOE

La líder regional del PP insta a los votantes aragoneses a desalojar al Ejecutivo socialista el 8 de febrero, acusa al PSOE de apartarse del sentir popular y señala a Pilar Alegría por su cercanía a Pedro Sánchez

Ayuso ve a Alegría como

Nolasco se compromete a alcanzar la construcción de "al menos 7.000 viviendas al año al final de la legislatura"

El aspirante de Vox impulsa un ambicioso programa para incrementar la oferta habitacional en Aragón, apostando por liberar suelo, rebajar impuestos y ofrecer deducciones fiscales con el fin de responder a la demanda creciente en la región

Nolasco se compromete a alcanzar

Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico" de Azcón y advierte de que el PP es "la puerta" a la ultraderecha

El líder del Ejecutivo responde a las acusaciones del candidato popular en un acto en Huesca, advirtiendo sobre alianzas políticas con la ultraderecha y defendiendo la necesidad de respaldar una opción progresista en los próximos comicios

Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El comisionado del traspaso de

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2 HOY 25 de enero

Sorteo 1 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy 25 de enero del 2025

Comprobar Super Once: números ganadores del Sorteo 3 de este 25 enero del 2026

Super Once: números ganadores del Sorteo 2 de este domingo 25 enero del 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once del domingo 25 de enero del 2026

DEPORTES

Justin Gaethje gana por decisión

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara