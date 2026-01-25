PP y PSOE se alinean en el Senado para subir el sueldo de los senadores hasta un 2% en 2026

La decisión de vincular los incrementos salariales de los senadores a las subidas acordadas para el personal de las Cortes Generales se formalizó tras una consulta presentada por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, del Partido Popular. Esta propuesta, que recibió el respaldo tanto del PP como del PSOE, implica que los senadores verán actualizados sus ingresos en 2025 y 2026, sumándose a los acuerdos alcanzados previamente para funcionarios parlamentarios, según informó Europa Press.

La Mesa del Senado, órgano que decide este tipo de cuestiones y en el que el PP ostenta la mayoría absoluta, abordó la implementación de este ajuste salarial conforme a las pautas fijadas para los empleados de las Cortes Generales. De acuerdo con el acta de la última reunión de la Mesa en 2025, a la que ha accedido Europa Press, se especifica que en diciembre se acordó para los funcionarios de las Cortes Generales un aumento del 2,5% a efectos del 1 de enero de 2025, que se reflejará en la nómina correspondiente como pagos retroactivos.

En relación con las condiciones para 2026, la misma acta indica que se notificó a los integrantes de la Mesa sobre un incremento del 1,5% para los funcionarios parlamentarios en ese año, según reportó Europa Press. Este aumento puede incrementarse en un 0,5% adicional si los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el Índice de Precios al Consumo (IPC) para 2026 presenta una variación igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse dicha circunstancia, la subida sería consolidable.

El anuncio de Maroto provocó que la letrada mayor del Senado recordara que la decisión de extender el incremento a los senadores es competencia exclusiva de la Mesa, que contó también con el apoyo del PSOE, según detalló Europa Press. Así, la postura consensuada de los principales partidos con representación en el Senado ha permitido que estos ajustes se trasladen a los miembros de la Cámara Alta.

En cuanto a la estructura retributiva de los senadores, Europa Press detalló que todos los miembros perciben la misma asignación constitucional, establecida en 3.284,91 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas al año y sujetos al régimen general de retención y tributación fiscal. A esta cantidad se añaden complementos variables, destinados a aquellos que ocupan cargos dentro de la Cámara, y compensaciones por los gastos que conlleva el ejercicio de la labor parlamentaria.

Además, la Cámara Alta contempla una indemnización mensual, diseñada para sufragar los gastos asociados al desempeño del cargo fuera del lugar de residencia. Así, los senadores que representan circunscripciones distintas a Madrid reciben 2.108,37 euros al mes, mientras que aquellos elegidos o designados por Madrid perciben una cuantía de 1.005,48 euros, informó Europa Press.

El ajuste salarial acordado responde a la práctica de equiparar las condiciones retributivas de los senadores con las de otros trabajadores de la administración vinculados a las Cortes Generales. El acuerdo contempla que los incrementos se integren en las nóminas a partir de las fechas señaladas y que se replique el modelo establecido para el personal funcionario: una subida inicial del 2,5% en 2025 y un posible aumento de hasta el 2% en 2026, condicionado por los datos del IPC, según publicó Europa Press.

Este mecanismo de actualización de sueldos, vinculado a la evolución del coste de la vida y a las negociaciones en el ámbito parlamentario para el conjunto de los empleados públicos, ha suscitado el respaldo de los dos partidos mayoritarios y se plasma en las actas de la Mesa del Senado, indicó Europa Press.