PP lamenta otra pintada "en 24 horas contra un ertzaina" y denuncia "el silencio cómplice de Bildu y apatía de PNV"

La frase "sois el enemigo del pueblo", junto con el término despectivo "zipaio", apareció en nuevas pintadas en la localidad de Amurrio, en Álava, y fue dirigida a un afiliado del sindicato Euspel, quien ya había sido objeto de ataques de este tipo en el campo de fútbol del municipio en ocasiones anteriores. Este hecho adquiere relevancia en el contexto de una serie de amenazas y mensajes intimidatorios contra agentes de la Ertzaintza, fuerza policial del País Vasco, lo que ha generado reacciones entre los representantes políticos locales.

Según informó el medio Europa Press, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica, expresó su preocupación por la reiteración de acciones intimidatorias dirigidas específicamente contra miembros de la Ertzaintza. Domaica, a través de su cuenta en la red social X, remarcó que en solo 24 horas se detectaron nuevas pintadas con mensajes amenazantes, lo que representa una continuidad en la campaña de presión sobre el agente afectado, quien ya en 2023 había sido amenazado en circunstancias similares.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes sindicales citadas por Europa Press, los autores de las pintadas repiten la misma fórmula para señalizar y amedrentar a un concreto agente de la policía vasca. El sindicato Euspel confirmó que no es la primera vez que el ertzaina recibe este tipo de mensajes, lo que ha acrecentado la inquietud dentro de la organización y entre los propios agentes.

La respuesta política no se limitó solo a la condena de los hechos. Domaica señaló lo que considera una falta de posicionamiento claro por parte de otras fuerzas políticas en el municipio. "Estamos hartos de la campaña de hostigamiento de la izquierda radical a la Ertzaintza, del silencio cómplice de Bildu y la apatía del PNV", afirmó la portavoz popular, según publicó Europa Press. En este contexto, el Partido Popular puso el foco en la ausencia de condenas públicas tanto por parte de representantes de EH Bildu como del Partido Nacionalista Vasco, sugiriendo así una tolerancia implícita hacia este tipo de actos hostiles.

El episodio más reciente, según detalló Europa Press, se registró el domingo en Amurrio, y se suma a una serie de incidentes que, según el Partido Popular, han contribuido a crear un clima de hostilidad y tensión en torno a la labor policial en diversas localidades vascas. La presencia de mensajes anónimos con contenido insultante y acusatorio ha provocado reiteradas peticiones de mayor contundencia tanto en la denuncia pública como en la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades locales y autonómicas.

La intervención pública de Domaica también incluyó la transmisión directa de apoyo y cercanía al agente señalado, a quien trasladó un mensaje de solidaridad en nombre de su grupo político. En su declaración, la portavoz reiteró su condena a estos comportamientos y manifestó la decisión de mantener el respaldo a los miembros de la Ertzaintza en funciones de orden y seguridad pública.

La reiteración de estas pintadas en distintos escenarios del municipio ha reabierto el debate sobre la percepción social de la Ertzaintza, el papel de los sindicatos dentro de la policía vasca, así como el ámbito de responsabilidades políticas ante este tipo de incidentes. Según consignó Europa Press, la situación pone en primer plano la relación entre los distintos grupos políticos del municipio y la respuesta institucional ante manifestaciones públicas dirigidas contra agentes del orden.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press bajo anonimato describieron un ambiente de inquietud y preocupación, no solo entre los directamente afectados, sino también en el colectivo más amplio de la Ertzaintza en la comarca. Las organizaciones sindicales han reiterado su petición de mayor respaldo institucional y solicitaron que se investiguen los hechos y se tomen medidas para evitar que este tipo de acciones se repitan en el futuro.

La secuencia de los acontecimientos, documentada por Europa Press, muestra que el fenómeno no es nuevo y que la persona objeto de las amenazas lo ha sido anteriormente, lo que añade gravedad a los hechos y plantea interrogantes dentro de los cuerpos de seguridad sobre la estrategia a seguir para frenar las campañas de hostigamiento y garantizar la seguridad de los agentes y sus familias.

La ausencia de comunicados o pronunciamientos públicos por parte de los representantes de EH Bildu y el PNV sobre estos incidentes ha sido interpretada por Domaica y el grupo popular como un indicio de pasividad. Según Europa Press, el Partido Popular continúa solicitando que tanto los grupos nacionalistas como los representantes de la izquierda abertzale expresen de manera inequívoca su rechazo ante este tipo de agresiones.

El contexto de las amenazas y mensajes intimidatorios, según la cronología recopilada por Europa Press, se encuadra en un momento en el que la labor de la Ertzaintza ha sido tema de debate en la agenda política vasca, especialmente en relación con los incidentes ocurridos en actos públicos y manifestaciones. Este tipo de situaciones ha influido en las relaciones entre los partidos y el discurso de apoyo o crítica a los cuerpos policiales en Euskadi.

Finalmente, la presencia recurrente de pintadas con frases acusatorias y ofensivas contra agentes concretos plantea nuevamente el desafío de garantizar el respeto y la seguridad de quienes desempeñan funciones policiales en el País Vasco, así como la necesidad de respuestas rápidas y eficaces ante cualquier forma de intimidación que atente contra la convivencia democrática y la integridad de los servidores públicos.