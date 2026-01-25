Espana agencias

PP lamenta otra pintada "en 24 horas contra un ertzaina" y denuncia "el silencio cómplice de Bildu y apatía de PNV"

La portavoz del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz condena un nuevo mensaje intimidatorio contra un agente de la Ertzaintza en Amurrio, señala la falta de reacción de Bildu y PNV y muestra respaldo al afectado

Guardar

La frase "sois el enemigo del pueblo", junto con el término despectivo "zipaio", apareció en nuevas pintadas en la localidad de Amurrio, en Álava, y fue dirigida a un afiliado del sindicato Euspel, quien ya había sido objeto de ataques de este tipo en el campo de fútbol del municipio en ocasiones anteriores. Este hecho adquiere relevancia en el contexto de una serie de amenazas y mensajes intimidatorios contra agentes de la Ertzaintza, fuerza policial del País Vasco, lo que ha generado reacciones entre los representantes políticos locales.

Según informó el medio Europa Press, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica, expresó su preocupación por la reiteración de acciones intimidatorias dirigidas específicamente contra miembros de la Ertzaintza. Domaica, a través de su cuenta en la red social X, remarcó que en solo 24 horas se detectaron nuevas pintadas con mensajes amenazantes, lo que representa una continuidad en la campaña de presión sobre el agente afectado, quien ya en 2023 había sido amenazado en circunstancias similares.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes sindicales citadas por Europa Press, los autores de las pintadas repiten la misma fórmula para señalizar y amedrentar a un concreto agente de la policía vasca. El sindicato Euspel confirmó que no es la primera vez que el ertzaina recibe este tipo de mensajes, lo que ha acrecentado la inquietud dentro de la organización y entre los propios agentes.

La respuesta política no se limitó solo a la condena de los hechos. Domaica señaló lo que considera una falta de posicionamiento claro por parte de otras fuerzas políticas en el municipio. "Estamos hartos de la campaña de hostigamiento de la izquierda radical a la Ertzaintza, del silencio cómplice de Bildu y la apatía del PNV", afirmó la portavoz popular, según publicó Europa Press. En este contexto, el Partido Popular puso el foco en la ausencia de condenas públicas tanto por parte de representantes de EH Bildu como del Partido Nacionalista Vasco, sugiriendo así una tolerancia implícita hacia este tipo de actos hostiles.

El episodio más reciente, según detalló Europa Press, se registró el domingo en Amurrio, y se suma a una serie de incidentes que, según el Partido Popular, han contribuido a crear un clima de hostilidad y tensión en torno a la labor policial en diversas localidades vascas. La presencia de mensajes anónimos con contenido insultante y acusatorio ha provocado reiteradas peticiones de mayor contundencia tanto en la denuncia pública como en la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades locales y autonómicas.

La intervención pública de Domaica también incluyó la transmisión directa de apoyo y cercanía al agente señalado, a quien trasladó un mensaje de solidaridad en nombre de su grupo político. En su declaración, la portavoz reiteró su condena a estos comportamientos y manifestó la decisión de mantener el respaldo a los miembros de la Ertzaintza en funciones de orden y seguridad pública.

La reiteración de estas pintadas en distintos escenarios del municipio ha reabierto el debate sobre la percepción social de la Ertzaintza, el papel de los sindicatos dentro de la policía vasca, así como el ámbito de responsabilidades políticas ante este tipo de incidentes. Según consignó Europa Press, la situación pone en primer plano la relación entre los distintos grupos políticos del municipio y la respuesta institucional ante manifestaciones públicas dirigidas contra agentes del orden.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press bajo anonimato describieron un ambiente de inquietud y preocupación, no solo entre los directamente afectados, sino también en el colectivo más amplio de la Ertzaintza en la comarca. Las organizaciones sindicales han reiterado su petición de mayor respaldo institucional y solicitaron que se investiguen los hechos y se tomen medidas para evitar que este tipo de acciones se repitan en el futuro.

La secuencia de los acontecimientos, documentada por Europa Press, muestra que el fenómeno no es nuevo y que la persona objeto de las amenazas lo ha sido anteriormente, lo que añade gravedad a los hechos y plantea interrogantes dentro de los cuerpos de seguridad sobre la estrategia a seguir para frenar las campañas de hostigamiento y garantizar la seguridad de los agentes y sus familias.

La ausencia de comunicados o pronunciamientos públicos por parte de los representantes de EH Bildu y el PNV sobre estos incidentes ha sido interpretada por Domaica y el grupo popular como un indicio de pasividad. Según Europa Press, el Partido Popular continúa solicitando que tanto los grupos nacionalistas como los representantes de la izquierda abertzale expresen de manera inequívoca su rechazo ante este tipo de agresiones.

El contexto de las amenazas y mensajes intimidatorios, según la cronología recopilada por Europa Press, se encuadra en un momento en el que la labor de la Ertzaintza ha sido tema de debate en la agenda política vasca, especialmente en relación con los incidentes ocurridos en actos públicos y manifestaciones. Este tipo de situaciones ha influido en las relaciones entre los partidos y el discurso de apoyo o crítica a los cuerpos policiales en Euskadi.

Finalmente, la presencia recurrente de pintadas con frases acusatorias y ofensivas contra agentes concretos plantea nuevamente el desafío de garantizar el respeto y la seguridad de quienes desempeñan funciones policiales en el País Vasco, así como la necesidad de respuestas rápidas y eficaces ante cualquier forma de intimidación que atente contra la convivencia democrática y la integridad de los servidores públicos.

Temas Relacionados

Partido PopularPintadas contra ErtzaintzaBilduPNVVitoria-GasteizAmurrioHostigamientoEuspelErtzaintzaAinhoa DomaicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pradales entregará el martes a Sánchez un informe con "cumplimientos e incumplimientos" de sus acuerdos

La cita entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez en Moncloa marcará el inicio de una fase decisiva en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, con demandas clave sobre competencias pendientes y la evaluación de los últimos compromisos bilaterales

Pradales entregará el martes a

Azcón: "En estas elecciones votamos por Aragón pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

Azcón insiste en que la cita electoral representa una oportunidad para impulsar un cambio político en la región y en el país, critica la gestión socialista y defiende la apuesta del PP por el crecimiento y la mejora de los servicios

Azcón: "En estas elecciones votamos

Euspel interpone denuncia por injurias por las pintadas aparecidas contra un ertzaina en Amurrio (Álava)

Un sindicato policial ha presentado una demanda por calumnias tras la aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a uno de sus miembros en Amurrio, hechos que, según dirigentes sindicales, reflejan una escalada de hostigamiento a la Policía vasca en Álava

Infobae

Izquierda Unida y Movimiento Sumar defienden un Aragón "a la altura de la revolución feminista"

Marta Abengochea exige políticas públicas centradas en igualdad y alerta sobre el peligro de negar la violencia de género, pidiendo un compromiso firme para erradicar la precariedad laboral femenina y fortalecer derechos en toda la sociedad aragonesa

Izquierda Unida y Movimiento Sumar

Ayuso ve a Alegría como un "jarrón chino al servicio del régimen" y pide a Aragón mostrar la "puerta de salida" al PSOE

La líder regional del PP insta a los votantes aragoneses a desalojar al Ejecutivo socialista el 8 de febrero, acusa al PSOE de apartarse del sentir popular y señala a Pilar Alegría por su cercanía a Pedro Sánchez

Ayuso ve a Alegría como
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puente desmiente que el descarrilamiento

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

ECONOMÍA

Sorteo 3 de Triplex de

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

Adif realiza 23 actuaciones de urgencia en Rodalies de Cataluña tras detectar incidencias en varias líneas

La tarifa de la luz en España para este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2 HOY 25 de enero

Sorteo 1 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy 25 de enero del 2025

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”