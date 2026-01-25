Espana agencias

Nolasco se compromete a alcanzar la construcción de "al menos 7.000 viviendas al año al final de la legislatura"

Guardar

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha comprometido a poner en marcha un plan para la "producción masiva de vivienda", con el objetivo de alcanzar "al menos, 7.000 viviendas anuales al final de la legislatura", subiendo la apuesta realizada días atrás por el candidato del PP, Jorge Azcón, que prometió poner en marcha "no menos de un millar al año", cifra que Nolasco ha desdeñado por ser "poquísimo" ante el "déficit de 10.000 viviendas anuales" que ha estimado sufre Aragón.

Para ello, Vox plantea liberalizar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la defensa nacional. "Y así se hará en los Ayuntamientos en los que esté Vox", ha garantizado el candidato de la formación de Santiago Abascal, que ha apelado a "poner fin al secuestro de suelo por parte de las administraciones públicas".

Así lo ha planteado este domingo durante una visita a la localidad turolense de Cella junto a la número 2 a las Cortes de Aragón por la provincia turolense, Aroha Rochela. Allí ambos han mostrado su preocupación por "la falta de vivienda para los trabajadores del Aeropuerto de Teruel".

Nolasco también se ha comprometido a poner fin al "modelo de inmigración ilegal masiva" que a su juicio "ha dinamitado" el acceso a la vivienda de los aragoneses".

MEDIDAS EN MATERIA FISCAL

En su mensaje político, el candidato de Vox también ha puesto el foco en "bajar impuestos, porque casi el 30% de lo que se paga por un piso son impuestos".

En esa línea, ha criticado que "la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, dijera que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda", durante una rueda de prensa celebrada tras un Consejo de Gobierno en el mes de octubre del año pasado.

Las medidas de Vox incluyen una "deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que permita a los contribuyentes deducirse las cantidades invertidas", e igualmente una "deducción por el alquiler de la vivienda habitual", que será "más ambicioso aún en el medio rural".

Siguiendo con la fiscalidad, tal y como ya ha defendido el grupo parlamentario de Vox en la legislatura recién finalizada, su programa electoral incluye la reducción en Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5%, la bonificación del 100% en Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual, y la bonificación al 99% de todos los grupos del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Igualmente, se incluyen "incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible".

Nolasco ha analizado que "la emergencia habitacional sin precedentes que sufren España y Aragón viene causada por el bipartidismo, que lleva con promesas vacías durante más de 40 años".

En ese sentido, ha criticado que el "modelo del PP es meter en 100 metros cuadrados, 3 viviendas". Sobre ello, ha apuntado que "no son viviendas dignas y la gente no puede emanciparse ni formar una familia".

"Además, la vicepresidenta Mar Vaquero también tiró por el suelo nuestra Oficina contra la Okupación Ilegal", ha lamentado. "Nada de aguantar a los okupas", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso ve a Alegría como un "jarrón chino al servicio del régimen" y pide a Aragón mostrar la "puerta de salida" al PSOE

Ayuso ve a Alegría como

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

El líder de ERC, Oriol Junqueras, exige la salida del titular de Transportes y de la consellera catalana tras la paralización del servicio ferroviario y acusa a ambos de anteponer excusas a una gestión efectiva según señaló en rueda de prensa

Junqueras pide la dimisión de

Óscar Puente: "Si alguien no ha hecho bien su trabajo exigiremos responsabilidades. Y si soy yo, también"

El titular de Transportes garantiza que se identificarán y asumirán las consecuencias necesarias tras la tragedia en Adamuz, subrayando la importancia de esclarecer lo sucedido para restablecer la confianza ciudadana en la seguridad del sistema ferroviario

Óscar Puente: "Si alguien no

PNV afirma que su voto en Madrid dependerá de si se cumplen los acuerdos pero no harán "un Junts ni un Bildu"

El dirigente vasco advierte que la continuidad de los apoyos institucionales se evaluará caso por caso, dependiendo del avance real de los compromisos firmados, y rechaza adoptar estrategias de ruptura o sumisión absoluta ante el Ejecutivo central

PNV afirma que su voto

El PP pide conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois

Legisladores gallegos del Partido Popular exigieron respuestas formales al Gobierno sobre la disminución de la velocidad en el tramo Ourense-Santiago, al solicitar detalles específicos sobre la seguridad, los motivos técnicos y el historial de revisiones recientes en la vía

El PP pide conocer los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El comisionado del traspaso de

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por

Una mujer es despedida por pasar 30 noches en su lugar de trabajo cuando no era su turno: lo hacía para acompañar a su novio

La construcción vuelve a impulsar el empleo: el sector supera los 1,5 millones de ocupados por primera vez en 15 años

La tarifa de la luz en España para este lunes

¿Cuál es la superficie mínima para que un piso sea legal en España? La vivienda asequible cada vez es más pequeña

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Justin Gaethje gana por decisión

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara