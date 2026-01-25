ErNE denuncia más pintadas contra aspirantes a la Ertzaintza en San Sebastián

La aparición de nuevos mensajes amenazantes contra aspirantes a la Ertzaintza ha generado un ambiente de preocupación en el sector policial vasco. Según informó ErNE, el sindicato mayoritario dentro de la Ertzaintza, estas pintadas, como “Ni zipas (cipayos) ni aspirantes”, fueron dirigidas de manera específica hacia quienes se preparan para integrarse al cuerpo policial, lo que ha provocado una reacción enérgica de los representantes sindicales, quienes han demandado respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades para detener estos actos de hostigamiento.

De acuerdo con ErNE, las pintadas hostiles aparecieron este domingo en diferentes puntos de Donostia-San Sebastián, además de haberse reportado casos similares durante el fin de semana en localidades alavesas como Araia y Amurrio. El sindicato manifestó, según recogió el comunicado publicado por medios como ErNE, que estos hechos constituyen “amenazas directas y personalizadas” que afectan tanto a agentes en activo como a nuevas generaciones interesadas en ingresar a la policía vasca, calificando los actos como “intolerables” por su ataque a quienes desempeñan funciones públicas al servicio de la ciudadanía.

Frente a la reciente oleada de amenazas, ErNE ha insistido en la necesidad de no minimizar la gravedad de estas acciones. Según consignó la central sindical, “las amenazas contra agentes de la Ertzaintza no pueden ser relativizadas”, enviando una petición directa al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para que se actúe con toda la “contundencia”, activando los protocolos de investigación para identificar a los responsables y presentando las denuncias correspondientes ante los tribunales. ErNE ha subrayado, según detalló el sindicato, que la respuesta institucional debe ir acompañada de un fuerte compromiso educativo y social, ya que estos episodios de violencia nacen de un clima mantenido “durante años” por discursos que normalizan tanto el señalamiento como el rechazo y la criminalización de la labor policial.

El sindicato enfatizó, según reportó el medio, la importancia de una “apuesta decidida por una educación en valores democráticos y de respeto”, orientada a defender la legitimidad de quienes salvaguardan los derechos fundamentales y la convivencia pacífica dentro de la sociedad vasca. En este contexto, ErNE hizo hincapié en lo que considera la responsabilidad del entorno político de EH Bildu y sus representantes. Según ErNE, esa formación política y sus portavoces “siguen sin condenar de forma clara y rotunda este tipo de ataques”, lo que incrementa la tensión y perpetúa el ambiente de hostilidad.

En palabras del sindicato, “no es suficiente con mirar hacia otro lado”, y denunció que “el silencio, la ambigüedad o la tibieza ante el acoso a miembros de la Euskal Polizia les hace cómplices”. Este señalamiento ha sido recogido por diversos medios, que reflejaron la postura firme de la central sindical a favor de la defensa institucional de la policía vasca y de sus integrantes, tanto ertzainas como udaltzainas, en su derecho al ejercicio profesional sin presiones externas ni amenazas.

Finalmente, ErNE concluyó sus declaraciones reiterando su compromiso con la labor policial y la protección de la libertad y la convivencia en el País Vasco. “No nos van a intimidar. Ertzainas y udaltzainas nos reafirmamos en nuestra labor y en el orgullo de formar parte de la Policía Vasca, porque defender a una policía democrática, profesional y al servicio de la sociedad vasca es defender la convivencia y la libertad. Exigimos respeto, justicia y responsabilidad”, aseveró el sindicato en un posicionamiento que pone el foco en la necesidad de garantizar el pleno funcionamiento y la integridad de las instituciones de seguridad en el marco democrático, según publicó el propio ErNE en su comunicado.