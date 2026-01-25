Espana agencias

ErNE denuncia más pintadas contra aspirantes a la Ertzaintza en San Sebastián

Pintadas con mensajes intimidatorios dirigidos a quienes buscan formar parte de la policía vasca generan fuerte rechazo entre sindicatos y sector policial, al exigir respuestas firmes de las autoridades para frenar el hostigamiento y proteger la convivencia democrática

Guardar

La aparición de nuevos mensajes amenazantes contra aspirantes a la Ertzaintza ha generado un ambiente de preocupación en el sector policial vasco. Según informó ErNE, el sindicato mayoritario dentro de la Ertzaintza, estas pintadas, como “Ni zipas (cipayos) ni aspirantes”, fueron dirigidas de manera específica hacia quienes se preparan para integrarse al cuerpo policial, lo que ha provocado una reacción enérgica de los representantes sindicales, quienes han demandado respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades para detener estos actos de hostigamiento.

De acuerdo con ErNE, las pintadas hostiles aparecieron este domingo en diferentes puntos de Donostia-San Sebastián, además de haberse reportado casos similares durante el fin de semana en localidades alavesas como Araia y Amurrio. El sindicato manifestó, según recogió el comunicado publicado por medios como ErNE, que estos hechos constituyen “amenazas directas y personalizadas” que afectan tanto a agentes en activo como a nuevas generaciones interesadas en ingresar a la policía vasca, calificando los actos como “intolerables” por su ataque a quienes desempeñan funciones públicas al servicio de la ciudadanía.

Frente a la reciente oleada de amenazas, ErNE ha insistido en la necesidad de no minimizar la gravedad de estas acciones. Según consignó la central sindical, “las amenazas contra agentes de la Ertzaintza no pueden ser relativizadas”, enviando una petición directa al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para que se actúe con toda la “contundencia”, activando los protocolos de investigación para identificar a los responsables y presentando las denuncias correspondientes ante los tribunales. ErNE ha subrayado, según detalló el sindicato, que la respuesta institucional debe ir acompañada de un fuerte compromiso educativo y social, ya que estos episodios de violencia nacen de un clima mantenido “durante años” por discursos que normalizan tanto el señalamiento como el rechazo y la criminalización de la labor policial.

El sindicato enfatizó, según reportó el medio, la importancia de una “apuesta decidida por una educación en valores democráticos y de respeto”, orientada a defender la legitimidad de quienes salvaguardan los derechos fundamentales y la convivencia pacífica dentro de la sociedad vasca. En este contexto, ErNE hizo hincapié en lo que considera la responsabilidad del entorno político de EH Bildu y sus representantes. Según ErNE, esa formación política y sus portavoces “siguen sin condenar de forma clara y rotunda este tipo de ataques”, lo que incrementa la tensión y perpetúa el ambiente de hostilidad.

En palabras del sindicato, “no es suficiente con mirar hacia otro lado”, y denunció que “el silencio, la ambigüedad o la tibieza ante el acoso a miembros de la Euskal Polizia les hace cómplices”. Este señalamiento ha sido recogido por diversos medios, que reflejaron la postura firme de la central sindical a favor de la defensa institucional de la policía vasca y de sus integrantes, tanto ertzainas como udaltzainas, en su derecho al ejercicio profesional sin presiones externas ni amenazas.

Finalmente, ErNE concluyó sus declaraciones reiterando su compromiso con la labor policial y la protección de la libertad y la convivencia en el País Vasco. “No nos van a intimidar. Ertzainas y udaltzainas nos reafirmamos en nuestra labor y en el orgullo de formar parte de la Policía Vasca, porque defender a una policía democrática, profesional y al servicio de la sociedad vasca es defender la convivencia y la libertad. Exigimos respeto, justicia y responsabilidad”, aseveró el sindicato en un posicionamiento que pone el foco en la necesidad de garantizar el pleno funcionamiento y la integridad de las instituciones de seguridad en el marco democrático, según publicó el propio ErNE en su comunicado.

Temas Relacionados

ErtzaintzaErNEEH BilduGobierno VascoSan SebastiánAraiaPintadas amenazantesPolicía VascaSeguridad ciudadanaDenuncia policialEUROPAPRESS

Últimas Noticias

ErNE pide cambios "educacionales" y coordinación entre departamentos para evitar más pintadas contra agentes

El responsable sindical insiste en que la integración de distintas áreas de la administración y actuaciones formativas en la sociedad son esenciales para frenar ataques y mensajes hostiles contra integrantes de la policía autonómica vasca

Infobae

Pradales entregará el martes a Sánchez un informe con "cumplimientos e incumplimientos" de sus acuerdos

La cita entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez en Moncloa marcará el inicio de una fase decisiva en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, con demandas clave sobre competencias pendientes y la evaluación de los últimos compromisos bilaterales

Pradales entregará el martes a

PP lamenta otra pintada "en 24 horas contra un ertzaina" y denuncia "el silencio cómplice de Bildu y apatía de PNV"

La portavoz del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz condena un nuevo mensaje intimidatorio contra un agente de la Ertzaintza en Amurrio, señala la falta de reacción de Bildu y PNV y muestra respaldo al afectado

PP lamenta otra pintada "en

Azcón: "En estas elecciones votamos por Aragón pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

Azcón insiste en que la cita electoral representa una oportunidad para impulsar un cambio político en la región y en el país, critica la gestión socialista y defiende la apuesta del PP por el crecimiento y la mejora de los servicios

Azcón: "En estas elecciones votamos

Euspel interpone denuncia por injurias por las pintadas aparecidas contra un ertzaina en Amurrio (Álava)

Un sindicato policial ha presentado una demanda por calumnias tras la aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a uno de sus miembros en Amurrio, hechos que, según dirigentes sindicales, reflejan una escalada de hostigamiento a la Policía vasca en Álava

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declarar zonas tensionadas, blindar el

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Elecciones de Aragón 2026: estos son los plazos y las fechas claves para el voto por correo

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

ECONOMÍA

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo los jóvenes que viven con sus padres pueden acceder a la ayuda

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 4 del 25 enero de 2026

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

Adif realiza 23 actuaciones de urgencia en Rodalies de Cataluña tras detectar incidencias en varias líneas

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”