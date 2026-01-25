El PP recuerda a Sánchez los "permanentes agravios que viene sufriendo la provincia" de Huesca bajo su gobierno

Carmen Susín, candidata del Partido Popular a las Cortes de Aragón por Huesca, calificó de insostenibles los retrasos en la ejecución de infraestructuras esenciales para la provincia, haciendo hincapié en el nuevo aplazamiento del tramo Fago-Puente la Reina de la autovía A-21, previsto ahora para el año 2035. Según expuso Susín, esta situación representa uno de los principales ejemplos del abandono que, a su juicio, ha impuesto el Gobierno central bajo la administración de Pedro Sánchez. La política popular insistió en que los perjuicios acumulados en la provincia altoaragonesa son numerosos y abarcan desde transportes ferroviarios hasta obras hidráulicas y financiación autonómica, informó el medio.

De acuerdo con lo manifestado por Susín y consignado por medios de comunicación, el ejecutivo dirigido por Sánchez ha mostrado una “falta de soluciones” en respuesta a los problemas locales, limitando sus apariciones en la región a solicitudes de apoyo electoral. Susín denunció que “el presidente solo viene a Huesca a suplicar el voto, pero jamás lo hace para aportar soluciones”, dejando claro que la relación con la provincia se reduce, según su evaluación, a fines estrictamente políticos.

Respecto al transporte ferroviario, Susín criticó la dejadez con que, según su visión, se ha gestionado el desarrollo del AVE y la negativa del Gobierno central a responder a la demanda social sobre la creación de una línea de cercanías adecuada. La candidata destacó que las autovías siguen sin avanzar: las obras acumulan décadas de atraso, mientras el ejecutivo central se niega a cofinanciar con el Gobierno de Aragón los tramos pendientes, como ocurre en la autovía A-23. También se refirió al caso del tramo Castejón de Sos-provincia de Lérida, donde, como reportó Susín y recogió el medio, no existe voluntad por parte del Estado para intervenir.

Otro de los puntos que subrayó Susín fue la situación de las conexiones transfronterizas, particularmente la Travesía Central del Pirineo (TCP). Según comentó la candidata y recogió el medio, el mayor obstáculo para el avance de estos proyectos se encuentra en suelo nacional y es atribuible directamente a Pedro Sánchez, a quien responsabilizó por paralizar “las comunicaciones que necesita la provincia para su desarrollo”.

En el ámbito de la gestión del agua, Susín acusó al presidente socialista de no mostrar ningún tipo de compromiso con las infraestructuras hidráulicas requeridas en Huesca. Mencionó la carencia de avances en la regulación del río Gállego y en la construcción de los embalses de Montearagón y Almudévar. “Si Sánchez ha oído hablar alguna vez de la regulación del Gállego o de los embalses de Montearagón y Almudévar, cosa que dudo, se ha olvidado”, expresó Susín en declaraciones recogidas por el medio.

La financiación autonómica representó otro eje de crítica. La candidata del Partido Popular acusó a Sánchez de diseñar un modelo de distribución de fondos estatales que, según ella, beneficia a los intereses de comunidades autónomas en manos de movimientos independentistas, anteponiéndolos a las necesidades que presentan territorios como Huesca. En palabras de Susín difundidas por el medio, la financiación responde a “un traje a medida para el independentismo”, dejando rezagadas las demandas locales.

En la fase final de sus declaraciones, Susín alegó que la actitud del ejecutivo hacia la provincia responde a cuestiones de carácter político e identitario. Según la candidata, “la provincia de Huesca tiene una característica que Pedro Sánchez no soporta: no es vasca ni catalana”, concluyendo con la idea de que la situación de la región se encuentra supeditada a una agenda que prioriza otras comunidades por encima de la altoaragonesa.

Estas declaraciones del Partido Popular forman parte de una serie de posicionamientos críticos hacia la acción gubernamental, que, según recoge el medio, vienen repitiéndose con llamados al Gobierno central para que concrete inversiones, cumpla plazos en los proyectos de infraestructuras y afronte las reivindicaciones históricas de la provincia. En cada uno de estos apartados, la candidata sostiene que las necesidades de Huesca resultan reiteradamente despreciadas en favor de acuerdos políticos con formaciones nacionalistas en otras partes del país, según publicó el medio.

Las respuestas del Ejecutivo central no figuran en el informe proporcionado, ni se recogen posicionamientos del Gobierno ni previsiones de inversión o compromisos adquiridos recientemente respecto a las demandas descritas por Susín. El debate en torno a las prioridades de inversión y la percepción de agravio territorial sigue formando parte de la agenda política y social de la provincia, tal como detalla el medio.