Azcón: "En estas elecciones votamos por Aragón pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

Las críticas al modelo de financiación autonómica desempeñaron un papel central en el discurso de Jorge Azcón durante su intervención reciente en el Cine Palafox de Zaragoza. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón rechazó la posibilidad de aceptar condiciones que, según su punto de vista, resultarían perjudiciales para los intereses de la región. En este contexto, denunció la postura de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, con respecto a la financiación, asegurando que “se cree que los aragoneses nos vamos a humillar como se está humillando ella ante los independentistas catalanes”. De acuerdo con el relato publicado por el medio de comunicación, Azcón insistió en que el debate sobre la financiación y la actitud ante el Gobierno central marcarán la jornada electoral del próximo 8 de febrero.

Según detalló la fuente, Azcón ligó la trascendencia de los comicios regionales al panorama político nacional, planteando que “en estas elecciones votamos por Aragón, pero en estas elecciones también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez”. El candidato del PP subrayó que el resultado en Aragón podría contribuir a un cambio en el Gobierno central, y se refirió a la cita electoral como un escenario para impulsar una transformación política tanto a nivel regional como en el conjunto del país.

Durante el acto, en el que participó también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, Azcón animó a los asistentes a difundir el balance de gestión de los últimos treinta meses y las propuestas del partido. Señaló que la campaña se basa en la idea de promover el crecimiento, la atracción de inversiones y la mejora de servicios como vivienda y sanidad. “Vamos a seguir mejorando la vivienda, vamos a seguir mejorando la sanidad, vamos a seguir trayendo inversiones”, mencionó el candidato, quien defendió el papel del PP en el desarrollo económico.

Azcón relacionó la creación de empleo y la atracción de capital privado con el fortalecimiento de los servicios públicos. Argumentó que solo el crecimiento económico permite a las administraciones disponer de más recursos mediante la reducción de impuestos y que los servicios públicos “solo se pagan con lo privado”. Defendió la labor del Partido Popular en la gestión de la economía y de las políticas orientadas a la prosperidad, señalando como referencia a Madrid, región gobernada por el PP, en la que se apuesta por estas líneas de actuación.

El candidato del PP criticó la estrategia del Gobierno central en materia ferroviaria, después de expresar su condolencia por las víctimas del accidente de Admuz. Azcón describió la situación del sistema ferroviario en España como un “escándalo” y denunció la falta de debate sobre el tema. Apuntó que “la improvisación genera inseguridad en cada una de las personas que hoy tienen que subirse a un tren en nuestro país”, en referencia a fallos recientes en el servicio. Según Azcón, el Gobierno “no está planteando incrementar el mantenimiento, las inspecciones y la inversión en el sistema ferroviario”, y afirmó que la transferencia de competencias ferroviarias a los independentistas catalanes constituye una prioridad para el Ejecutivo, mientras la seguridad y las inversiones en el sector quedan relegadas.

En el marco electoral, Azcón también se refirió a Vox, partido al que pidió que no confunda candidatos e ideas. Criticó que la formación replique estrategias populistas adoptadas previamente por Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Se preguntó públicamente si el PP y el PSOE eran lo mismo, rechazando esta idea, y trasladó a los votantes de Vox que “esa estrategia populista… lo único que busca es mayor división, mayor polarización y mayor cabreo, no es lo que queremos en Aragón”. Reiteró la intención de su partido de mejorar los servicios públicos, fomentar el empleo y promover la atracción de inversiones.

Durante el acto, también intervino Ramón Celma, presidente provincial del PP en Zaragoza y número tres en la lista por la provincia, quien hizo un balance del desarrollo económico y tecnológico de Aragón en los últimos treinta meses, según consignó el medio de comunicación. Destacó la transformación de la comunidad como punto de referencia mundial en centros tecnológicos y defendió el lema de campaña “Aragón imparable”.

Las intervenciones de los representantes del PP pusieron el acento en la necesidad de mantener el impulso económico y social en Aragón. El partido defendió su modelo como vía para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y el bienestar de la población, en contraste con las políticas impulsadas por el PSOE, que, según sus declaraciones, no responderían a las necesidades actuales de la región ni del país. El evento se enmarcó en la campaña electoral, señalando tanto las propuestas como las críticas a la gestión socialista y delineando la estrategia de confrontación de cara a las próximas elecciones.