Espana agencias

PP exige a Sánchez hablar la próxima semana en el Congreso sobre Adamuz y si no, lo hará en el Senado

Guardar

El PP ha avisado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no da cuenta la próxima semana al Congreso del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de 45 personas, lo citarán en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta para hacerlo comparecer.

"Es el momento de dar más certidumbre, más transparencia, de contar lo que ha pasado, y no de atacar al que quiere pedir explicaciones", ha manifestado el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, en unas declaraciones remitidas a los medios.

Bravo ha recordado que el pasado jueves el PP ya pidió la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso antes de que acabe el presente mes de enero, pero no para hablar de cuestiones internacionales como Groenlandia, Estados Unidos o Israel, sino para detallar lo ocurrido en Adamuz el pasado domingo. "Y no en febrero, sino ya, con urgencia", ha recalcado el diputado 'popular', incidiendo en que si no atiende su solicitud, será el Senado quien le cite.

Este mismo viernes, el jefe del Ejecutivo pidió comparecer 'motu proprio' en el Congreso para hablar del accidente ferroviario en Adamuz y para dar cuenta del contenido de las distintas reuniones internacionales en las que ha participado en las últimas fechas.

"UNA COMPARECENCIA ÓMNIBUS"

"Una comparecencia ómnibus" que el PP considera una "vergüenza" porque lo que pretende es "diluir" la tragedia y también las explicaciones en el Congreso. "Se trata de una mezcla de frivolidad e irresponsabilidad, pero lo más lamentable --sostienen fuentes 'populares'-- es la falta de respeto por las víctimas".

Es por ello que el PP va a intentar "por todas las vías" que Sánchez acuda al Congreso y así lo han formalizado este mismo sábado con el registro de una petición que reclama la presencia del presidente para que informe "sobre las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación con los accidentes ferroviarios de 18 y 20 de enero en las provincias de Córdoba y Barcelona".

Esta comparecencia por la tragedia ferroviaria, que debe ser primero calificada por la Mesa del Congreso el próximo martes, está pendiente de que se fije fecha, que podría ser la próxima semana o más adelante. Sin embargo, los 'populares, como ya avisó su líder, Alberto Núñez Feijóo, insisten en que si no atiende la urgencia de su petición, le hará comparecer en el Senado.

En este punto, el PP ha recordado a los grupos que pueden "abortar" la "trampa" de la petición de comparecencia realizada por Sánchez apoyando la comparecencia extraordinaria que la portavoz del PP anunció el pasado jueves y que supondría, si 176 diputados deciden finalmente apoyarla, que Sánchez compareciera en el Pleno la próxima semana, antes de culmine el periodo no ordinario de sesiones.

LA FALTA DE GESTIÓN TIENE CONSECUENCIAS

Y es que, para Bravo, cuando hay "una falta de gestión", como ha ocurrido con los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España, "hay consecuencias", lo mismo que cuando "no se está en la gestión y se está en otras cosas" y cuando "no se ejecutan los presupuestos o ni siquiera se tienen".

El dirigente del PP ha querido dejar claro que su partido no se ha conformado con contar lo que estaba pasando sino que también ha hecho propuestas para "mejorarlo", como la disposición adicional que logró incluir en la Ley de Movilidad, en la que se exigía al ministro de Transportes, Óscar Puente, una serie de medidas.

Entre éstas ha destacado que informara de todas las incidencias que había por ámbito provincializado en la línea, que detallase las limitaciones temporales de velocidad y que diera cuenta de cuáles eran sus propuestas de solución, así como el ámbito presupuestario para dar respuesta. Para ello, ha recordado Bravo, tenía dos meses, plazo que acaba el próximo 5 de febrero.

Sin embargo, el diputado ha lamentado que Puente dijera este viernes en rueda de prensa que estas medidas estaban avanzadas pero que no haya trasladado aún "ni un solo papel y ni una sola información al conjunto de los españoles"

EL PP "LLEVA TIEMPO" ADVIRTIENDO DE LA SITUACIÓN

De ahí que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, esté pidiendo explicaciones urgentes sobre los últimos siniestros ferroviarios para, posteriormente, exigir las responsabilidades "a quien corresponda, caiga quien caiga, pero con la información de los técnicos, que es lo que realmente da seguridad y certidumbre".

Bravo ha recordado que el PP "lleva tiempo" advirtiendo de cuál es la situación del sistema ferroviario en España poniendo como ejemplo que en septiembre del 2025 la Comisión de Transportes trasladó a Puente que había "más de 3.000 incidencias" que se habían producido en el ámbito de la línea Madrid-Barcelona, lo que el ministro calificó de "bulos".

Pero lo cierto es que, pese a las advertencias y tras los accidentes de los últimos días, los pasajeros saben que subirse a un AVE "hoy no es igual que antes", como los maquinistas lo llevan denunciado "desde hace mucho tiempo" sin que el Ministerio de Transportes y el Gobierno hayan hecho "nada".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta" y señalará a los culpables del accidente de Adamuz

Infobae

Ibarrola afirma que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y dice que está "acabada y manchada por la corrupción"

Ibarrola afirma que UPN "nunca

A prisión dos de los detenidos por apuñalar a un joven de origen maroquí en Oviedo

Tras el análisis de evidencia y el testimonio de la víctima, la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de los principales implicados en el ataque, mientras continúa la investigación para delimitar responsabilidades entre los arrestados

Infobae

El juzgado de Montoro recibe una decena de denuncias por el siniestro de Adamuz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma el inicio de trabajos de refuerzo judicial para investigar el accidente en Adamuz, donde se identificaron 43 víctimas, y advierte sobre la complejidad de la causa y la necesidad de agilidad

El juzgado de Montoro recibe

Bernabé dice que Feijóo habló ante la jueza de la dana de "concreciones" de Mazón el 29O "para no reconocer que mintió"

Bernabé dice que Feijóo habló
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga