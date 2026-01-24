Espana agencias

PNV defiende que ha actuado con "rapidez y contundencia" por el caso del palacete y respeta la presunción de inocencia

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el partido está actuando con "coherencia, rapidez y contundencia", y "respetando los principios éticos", en el caso del palacete de Getxo 'Irurak Bat', en el que han sido imputados por presunta prevaricación tres concejales de la formación jeltzale. Tras subrayar que no conoce el sumario, ha dicho que "respeta la presunción de inocencia".

Ansola se ha referido de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en Lemoa (Bizkaia) al auto de investigación del caso del derribo del palacete Irurak Bat, en el que tres concejales de su partido en la localidad de Getxo han sido imputados por la juez por la comisión de un supoesto delito de prevaricación.

El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los cargos, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" del municipio. "Vamos a proceder a la sustitución de los y la edil rápidamente", ha concluido.

