Gamarra (PP) censura que "al PNV le preocupa la misma obsesión de permanecer en el poder que a Sánchez"

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que al PNV "le preocupa la misma obsesión de permanecer en el poder que a Pedro Sánchez y el sanchismo". Además, ha abogado por una "regeneración democrática" que pase por que "nunca más Bildu forme parte de un gobierno", por la "prohibición de los homenajes a terroristas" y que la política penitenciaria "no esté al servicio del poder para convertirlo en un instrumento con el que puedas intercambiar cromos".

Gamarra ha clausurado este sábado en San Sebastián la IV edición de la Escuela Gregorio Ordóñez que organizan las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP. En el acto han intervenido también la presidenta de este partido en Guipúzcoa, Muriel Larrea, y el presidente del PP vasco, Javier De Andrés.

La dirigente del PP ha reconocido que esta ha sido "una semana muy dura para la sociedad española", marcada por los accidentes de trenes y ha destacado que los primeros en ayudar en Adamuz "fueron los jóvenes" que han estado "al pie del cañón, ayudando", algo que "tiene que reconfortar también con el futuro que tiene este país si los jóvenes decidís dar esta batalla, luchar y dar el paso".

También ha recordado a Ordóñez como "un gigante moral" y un "político sobresaliente" que se ganó el respeto "desde la firmeza en sus convicciones", pero también desde "la cercanía con sus vecinos, desde la escucha, desde buscar cómo resolver sus problemas".

Cuca Gamarra ha defendido que la política es "positiva y necesaria".

Además, ha recordado que en 82 de los 88 municipios de Gipuzkoa gobierna EH Bildu y la política es "querer cambiarlo desde lo más cercano, sirviendo a los vecinos" y "con la verdad".

En este sentido, ha criticado que "Sánchez y el sanchismo solo quieren estar en Moncloa a cualquier precio, mientras los problemas de los ciudadanos crecen, pero el PNV quiere hacer lo mismo, y le preocupa la misma obsesión de permanecer en el poder". "Y eso solo se puede cambiar desde dentro, haciendo política, consiguiendo escaños en los ayuntamientos y desde ahí transformando", ha asegurado.

Para Gamarra, hay que "ser incómodos, valientes y luchar" para estar en las instituciones y hacer una política que responda a los problemas y necesidades de los ciudadanos.

REGENERACIÓN

También se ha referido al plan de regeneración institucional que "lidera" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que quiere "revertir la corrupción económica, la corrupción institucional, pero también la corrupción moral", para que "haya presencia de la memoria democrática, pero la de verdad".

En esta línea, ha advertido de que "el blanqueamiento político del terrorismo o la utilización política de la memoria de nuestra democracia o de nuestras instituciones al final a lo que quiere llevar a la sociedad española es al silencio, a la equidistancia o a la manipulación de la historia, queriendo convertir la historia en relato".

Para Cuca Gamarra, la "regeneración democrática es que nunca más Bildu forme parte de un gobierno" y la "prohibición de los homenajes a terroristas", o que la política penitenciaria "no esté al servicio del poder para convertirlo en un instrumento con el que puedas intercambiar cromos".

"Cuando hablamos de regeneración democrática también tenemos que hablar del régimen electoral general y de quién puede estar en unas listas electorales y quien no", ha opinado, para abogar, a continuación, a acometer "las reformas que sean necesarias" al respecto y derogar una Ley "que ha sido escrita por Bildu". También ha defendido que el sistema educativo "recupere el valor de la democracia y no la de los relatos", para que los jóvenes "sean educados en lo que ocurrió, en el conocimiento de lo que ha sido nuestra historia".

"Lo que estamos viviendo no lo tenemos que normalizar, sino que lo tenemos que revertir y lo vamos a hacer", ha asegurado, porque la "alternativa es el Partido Popular, y se cimenta y se construye sobre principios éticos y morales".

"CLIENTELISMO INSOPORTABLE"

De Andrés ha subrayado que Euskadi necesita "una alternativa sincera, valiente y activa", frente a "un clientelismo insoportable y una cantidad de bocas tapadas con dinero que no se puede aguantar". "Tenemos que estar inquietos, hay que incomodar", ha subrayado.

También se ha referido al problema de la vivienda en Euskadi, con "un declive demográfico lamentable", que "ningún partido ha sabido parar", así como una "fuga de talento". Además, ha lamentado el "declive" de Euskadi, resultado de que durante 40 años "se ha antepuesto un proyecto político sobre el servicio público y las necesidades de los ciudadanos" y un "objetivo ideológico sobre el objetivo real del servicio público", pero ha advertido de que "hay alternativa".

Asimismo, ha criticado el "nepotismo" del Gobierno Vasco, de PNV y PSE-EE, en cuestiones como la gestión de los puertos vascos, "con 19,5 millones de euros adjudicados a dedo". "¿Donde está la exigencia ética del PNV que una persona que ha adjudicado a dedo 19'5 millones de euros a dedo la siguen manteniendo en la misma Consejería?", ha preguntado, en alusión a Edurne Egaña, exdirectora de EPK, al tiempo que ha criticado el nombramiento como directora del Guggenheim de "la hija de Arzalluz, Miren Arzalluz".

PALACETE DE GETXO

También se ha referido al palacete de Getxo, que se le "atraganta" al PNV, porque es algo que "se sabía hace tiempo y no se ha cortado". "Han mantenido ahí a los tres concejales que habían estado ahí, parece, compinchados con algunos técnicos para hacerse más económicamente la casa que les gustaba".

De Andrés ha censurado la "tolerancia entre unos y otros" de PNV, PSE-EE y EH Bildu, que "no se mete en estas cosas porque su única aspiración es el reemplazo al PNV" y su "negociación clandestina" del nuevo Estatuto vasco, de la que, a su juicio, "no va a salir nada bueno", más allá de "profundizar en los errores, tener más capacidad para volver a errar y hundirse más".

Javier de Andrés ha denunciado que el "PP ha quedado excluido" de esa negociación por parte del "frente PNV, PSE y EH Bildu". "Cuando dejan fuera al Partido Popular, dejan fuera a 100.000 vascos, dejan fuera al principal partido de España" de un acuerdo que "tiene que establecerse entre el conjunto de españoles y vascos", ha advertido, para añadir que no se le ocurre "algo más sectario".

Frente a todo ello ha apostado por "sentar las bases de una alternativa real" y convencer a la sociedad vasca de que "esto no va bien" y de que hay que "elevar el nivel de exigencia, ser más ambiciosos con el País Vasco y querer más hasta la tierra y, sobre todo, quererla mejor".

"MALA POLÍTICA"

Muriel ha criticado la "mala política" del lehendakari, Imanol Pradales, que "no se pone el zapato del ciudadano", mientras que ha ensalzado que Gregorio Ordóñez era "sol, esa luz que quería que el resto brillara".

La presidenta del PP de Gipuzkoa ha censurado que ni EH Bildu ni PNV ni PSE-EE van resolver problemas como el de la vivienda, porque "llevan gobernando muchísimo tiempo" y son los que "han creado el problema". "Los únicos que pueden resolver el problema son esos políticos que salimos a la calle y que escuchamos a los ciudadanos", ha defendido.

Además, Larrea ha señalado que "los políticos tienen que ordenar las prioridades" y la del PNV es "colocar a los suyos"; la de EH Bildu "suplantar al PNV" y la del PSOE "pagar señoritas y gastarse el dinero en lo que no se debían gastar".