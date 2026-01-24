Espana agencias

Felipe VI agradece a los "soldados vocacionales" su compromiso y entrega a España y a la bandera "que nos une a todos"

El Rey Felipe VI ha agradecido a los 1.378 "soldados vocacionales" que este sábado han jurado bandera en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres (Cefot nº 1) su compromiso y entrega "simbolizado en esos colores de esa bandera que nos une a todos".

El monarca ha presidido este acto militar tras el cual ha compartido un vino de honor con las autoridades civiles y militares y algunos de los familiares de los soldados, a los que ha recordado que la última vez que presidió una jura de bandera en el Cefot de Cáceres fue en 1995, hace 31 años, "hace bastantes años", ha dicho, en los que ha podido constatar "cuánto ha cambiado nuestro ejército dentro de la evolución que ha vivido también nuestra sociedad!.

"Aquel entonces era una jura de bandera de tropa de reemplazo. Hoy es una jura de bandera de soldados vocacionales, de soldados que han decidido dedicarse a la milicia como manera de servir, como manera de ganarse un sueldo y con el afán de compartir una serie de valores que caracterizan a nuestros hombres y mujeres soldados de España", ha dicho el monarca.

El Rey se ha referido a la vinculación de Cáceres con el mundo militar representado en este centro de formación y en personajes históricos que dan nombre a algunas de las unidades, formadas por los "protagonistas" del día, que son "los nuevos soldados y sus familiares", que han llenado las gradas llegados de todos los puntos del país.

"Hemos estado todos en el acto formal de jura o promesa ante la bandera de España acompañando a los hombres y mujeres que hoy han realizado ese gesto tan simbólico y tan profundo de compromiso, de entrega a España, simbolizado en esos colores de esa bandera que nos une a todos y quisiera en primer lugar lo más importante es felicitaros a vosotros soldados, todavía algunos, pero soldados ya de España", ha subrayado el monarca en su intervención.

A esos soldados, les ha recordado que pronto se dirigirán a sus unidades y allí desempeñarán los conocimientos que han adquirido en Cáceres y también continuarán perfeccionándose y adiestrándose en las unidades "con su propia naturaleza y sus propias misiones".

"Es un momento de deciros gracias por esa decisión, gracias por querer formar parte de los ejércitos en este caso del Ejército de Tierra, por querer vestir el uniforme que aquí llevamos, por querer expresar y comprometeros de la manera que habéis hecho hoy y, sobre todo, por querer servir a España entregando si es preciso la vida propia", ha indicado.

Un compromiso que los nuevos soldados han hecho ante autoridades y también ante el Consejo Superior del Ejército, que ha tenido una de sus reuniones anuales en Cáceres. "Y todos ellos son muy conscientes de lo importante que contar con los soldados que forman parte del núcleo principal de nuestras fuerzas armadas, con el corazón, con el músculo, con la capacidad de desempeñar las misiones que tienen encomendadas".

A punto de concluir su intervención, Felipe VI ha tenido un recuerdo para las víctimas de los accidentes ferroviarios de esta semana y, en especial, para el capitán Álvaro García Jiménez, que perdió la vida en Adamuz (Córdoba). Había vuelto hace poco de cumplir una misión en Irak y estaba retornando ya a su unidad en Ceuta.

UN GRAN DÍA

Antes de que el Rey se dirigiera a los asistentes a este vino de honor ha tomado la palabra el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador de Enseñat y Berea, que ha dicho que "ha sido un gran día para los nuevos soldados que han adquirido en este acto su condición de militar de tropa que les ha de llevar a "cumplir diariamente con sus cometidos de la mejor manera posible".

"Ellos saben y todos sabemos que los que hemos comprometido la sangre no podemos escatimar el sudor", ha dicho el general, que ha añadido que ha sido "un gran día" para el Cefot de Cáceres y el Sistema de Enseñanza Militar en su conjunto y para la escala de tropa, ya que el ejército español está compuesto en un 70% por militares de tropa y a "ellos debemos dedicar nuestros afanes y nuestros quehaceres principales".

"Hoy ha sido también un gran día para Extremadura y para la ciudad de Cáceres, cuyos ciudadanos luchaban para que este centro de formación de tropa permaneciese en esta ubicación", ha dicho, también ha sido un gran día para el Ejército de Tierra y para todas las Fuerzas Armadas por la presencia del Rey, "anima a perseverar en el cumplimiento de las misiones que la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional nos encomiendan".

Cabe recordar que Felipe VI ha presidido este sábado la jura de bandera en las instalaciones del Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres, con la asistencia de unas 9.000 personas, entre autoridades civiles, mandos militares y familiares de los 1.378 alumnos, de los que 192 son mujeres.

Hacía 30 años que un rey no presidía una jura de bandera en este centro militar que el rey emérito, Juan Carlos I, visitó en 1996 para otro juramento, por lo que se trata de una visita muy esperada que los mandos del Cefot han agradecido como muestra de apoyo a la escala de tropa del Ejército de Tierra.

Al vino de honor han asistido, entre otros, el coronel jefe del Cefot de Cáceres, Álvaro Kromer; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y otras autoridades civiles, militares y religiosas.

