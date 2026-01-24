El Gobierno vasco condena las pintadas "inaceptables e intolerantes" contra la Ertzaintza aparecidas en Araia

"Zipaioak falanjistak sokara" fue uno de los mensajes que aparecieron pintados en distintos puntos del polideportivo del municipio alavés de Araia, señalando directamente a los agentes de la Ertzaintza y generando preocupación en las autoridades autonómicas. Según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, también se identificaron otras frases ofensivas como "Zipaioak falanjistak", lo que ha motivado una reacción institucional para condenar el contenido de estos mensajes y visibilizar el malestar en el cuerpo policial.

El gobierno autonómico emitió un comunicado para condenar la aparición de estas pintadas, consideradas "inaceptables e intolerantes", expresiones que, de acuerdo con el texto oficial reproducido por el medio, "atentan contra la convivencia y contra la vocación profesional de las y los agentes de la Ertzaintza". El Departamento de Seguridad subrayó que estos hechos impactan directamente en la armonía social y afectan tanto a la imagen como al compromiso profesional del personal policial.

Según consignó el comunicado citado por el medio, las pintadas se localizaron este sábado por la mañana en Araia, concretamente en la entrada, el lateral y la parte trasera del polideportivo municipal. El Departamento de Seguridad detalló que los mensajes no solo constituyen un acto de descalificación hacia la Ertzaintza en su conjunto, sino que también señalan de forma individual a un miembro del cuerpo en la localidad, lo que agrava la dimensión del ataque.

A lo largo del comunicado, el Gobierno vasco expuso su preocupación por el efecto de estas acciones en la convivencia comunitaria, advirtiendo que la proliferación de mensajes hostiles vulnera principios básicos de respeto social. El Departamento señaló que estas expresiones comprometen la relación entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública, obstaculizando el desarrollo de la labor policial orientada al servicio y protección de la población vasca.

El gobierno autonómico concluyó el texto trasladando "su solidaridad y apoyo al ertzaina que se ha visto señalado con estas pintadas", expresión con la que buscó reforzar el respaldo institucional al colectivo ante la presión y la estigmatización derivadas de estos hechos. A través de esta muestra de apoyo, las autoridades quisieron expresar su compromiso con la integridad y la función pública de los integrantes de la Ertzaintza frente a cualquier manifestación de hostilidad.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Departamento de Seguridad reafirmó la importancia de mantener un clima de respeto en los espacios públicos y en la interacción entre la ciudadanía y los agentes policiales. Las autoridades autonómicas recalcaron que la aparición de frases ofensivas y amenazas en espacios de uso municipal puede tener consecuencias negativas para la convivencia local y para el ejercicio de la función pública.

El Gobierno vasco expresó que persistirá en su esfuerzo por garantizar que las labores policiales se desarrollen con dignidad y seguridad, insistiendo en que no se tolerarán actos que amenacen la integridad profesional ni la tranquilidad social en los municipios de Euskadi. Según reportó el medio, el ejecutivo autonómico reiteró su condena a cualquier acto que, directa o indirectamente, alimente el clima de desacuerdo o la hostilidad hacia los servidores públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana.