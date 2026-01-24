CHA se compromete a duplicar el presupuesto de cultura para que Aragín deje de ir en el furgón de cola

Verónica Villagrasa destacó durante su visita a Almudévar que esta localidad representa un caso ejemplar de dedicación a la cultura, con iniciativas sostenidas a lo largo del año, celebraciones como los festivales El Metro o Extrarradios, y una estructura cultural local robusta respaldada por el ayuntamiento. Destacó, además, la rehabilitación del castillo de Almudévar, financiada a través del 2 % cultural, como muestra del esfuerzo por recuperar el patrimonio histórico. En ese contexto, la candidata de Chunta Aragonesista presentó su propuesta de duplicar el presupuesto destinado a cultura en Aragón.

Según lo reportado por CHA, el compromiso planteado por Villagrasa apunta a elevar progresivamente la inversión en el sector cultural hasta alcanzar el 2 % del presupuesto, en línea con los objetivos fijados en el Pacto por la Cultura. La candidata subrayó la importancia de este incremento presupuestario como medida para revertir la posición de Aragón, que figura como la segunda comunidad autónoma española con menor gasto en cultura, con un 0,37 % del presupuesto —únicamente por encima de Castilla-La Mancha—. De acuerdo con lo declarado por Villagrasa, esta situación resulta “injustificable y sonrojante”, por lo que considera necesario dignificar y profesionalizar el tejido cultural aragonés.

Villagrasa, durante su intervención recogida por los medios, defendió que invertir en cultura produce beneficios en todos los niveles y es clave para proteger la identidad propia de la comunidad frente a la uniformidad que pueden generar grandes proyectos empresariales. “Para que nuestra identidad no se diluya en la uniformidad cultural de los macroproyectos empresariales que tanto le gustan a la derecha”, señaló la candidata, quien vinculó la apuesta cultural a la defensa de la diversidad y el fortalecimiento del carácter aragonés.

El medio de comunicación detalló que dentro de las medidas propuestas por CHA, se encuentra el impulso de circuitos culturales estables en comarcas y municipios. La formación apuesta por fomentar el acceso a creadores y artistas locales, asegurando oportunidades de visibilización y trabajo en diferentes puntos del territorio. Villagrasa adelantó la puesta en marcha de un plan para optimizar las infraestructuras culturales, de modo que se modernicen y adapten a las necesidades de los profesionales del sector y del público.

La dignificación y reconocimiento oficial de las lenguas propias aragonesas también forman parte del plan de la candidata de CHA. Además, conforme a lo señalado en declaraciones recogidas por el medio, se contempla una estrategia para poner en valor tanto el patrimonio material como la memoria colectiva, dotando a las comunidades locales de herramientas para mantener vivas las tradiciones y narrativas propias de Aragón.

En este contexto, Villagrasa recalcó el potencial de la cultura como motor económico, además de su relevancia social. Desde su perspectiva, apoyar el desarrollo cultural contribuye a la profesionalización del sector y genera un retorno positivo para la sociedad, tanto en términos económicos como de cohesión social. La candidata sostuvo que dotar de estabilidad y recursos suficientes a los agentes culturales permitirá a Aragón salir de los últimos puestos a nivel estatal en inversión y actividad cultural, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad y autonomía cultural de la región.

De acuerdo a lo informado, la visita de Villagrasa a Almudévar se enmarcó en una serie de acciones de la formación orientadas a reforzar el compromiso con el sector y a visibilizar experiencias locales exitosas que puedan servir como referencia para otras zonas. La candidata reiteró que el programa de CHA está diseñado para fomentar que la cultura aragonesa sea innovadora, próxima a la ciudadanía y capaz de competir en igualdad de condiciones con otras comunidades.