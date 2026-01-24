Espana agencias

CHA se compromete a duplicar el presupuesto de cultura para que Aragín deje de ir en el furgón de cola

Verónica Villagrasa, candidata de Chunta Aragonesista, anunció en Almudévar un ambicioso impulso económico para el ámbito cultural en Aragón, con el objetivo de igualar estándares nacionales, fortalecer la identidad y profesionalizar el sector en comunidades locales

Guardar

Verónica Villagrasa destacó durante su visita a Almudévar que esta localidad representa un caso ejemplar de dedicación a la cultura, con iniciativas sostenidas a lo largo del año, celebraciones como los festivales El Metro o Extrarradios, y una estructura cultural local robusta respaldada por el ayuntamiento. Destacó, además, la rehabilitación del castillo de Almudévar, financiada a través del 2 % cultural, como muestra del esfuerzo por recuperar el patrimonio histórico. En ese contexto, la candidata de Chunta Aragonesista presentó su propuesta de duplicar el presupuesto destinado a cultura en Aragón.

Según lo reportado por CHA, el compromiso planteado por Villagrasa apunta a elevar progresivamente la inversión en el sector cultural hasta alcanzar el 2 % del presupuesto, en línea con los objetivos fijados en el Pacto por la Cultura. La candidata subrayó la importancia de este incremento presupuestario como medida para revertir la posición de Aragón, que figura como la segunda comunidad autónoma española con menor gasto en cultura, con un 0,37 % del presupuesto —únicamente por encima de Castilla-La Mancha—. De acuerdo con lo declarado por Villagrasa, esta situación resulta “injustificable y sonrojante”, por lo que considera necesario dignificar y profesionalizar el tejido cultural aragonés.

Villagrasa, durante su intervención recogida por los medios, defendió que invertir en cultura produce beneficios en todos los niveles y es clave para proteger la identidad propia de la comunidad frente a la uniformidad que pueden generar grandes proyectos empresariales. “Para que nuestra identidad no se diluya en la uniformidad cultural de los macroproyectos empresariales que tanto le gustan a la derecha”, señaló la candidata, quien vinculó la apuesta cultural a la defensa de la diversidad y el fortalecimiento del carácter aragonés.

El medio de comunicación detalló que dentro de las medidas propuestas por CHA, se encuentra el impulso de circuitos culturales estables en comarcas y municipios. La formación apuesta por fomentar el acceso a creadores y artistas locales, asegurando oportunidades de visibilización y trabajo en diferentes puntos del territorio. Villagrasa adelantó la puesta en marcha de un plan para optimizar las infraestructuras culturales, de modo que se modernicen y adapten a las necesidades de los profesionales del sector y del público.

La dignificación y reconocimiento oficial de las lenguas propias aragonesas también forman parte del plan de la candidata de CHA. Además, conforme a lo señalado en declaraciones recogidas por el medio, se contempla una estrategia para poner en valor tanto el patrimonio material como la memoria colectiva, dotando a las comunidades locales de herramientas para mantener vivas las tradiciones y narrativas propias de Aragón.

En este contexto, Villagrasa recalcó el potencial de la cultura como motor económico, además de su relevancia social. Desde su perspectiva, apoyar el desarrollo cultural contribuye a la profesionalización del sector y genera un retorno positivo para la sociedad, tanto en términos económicos como de cohesión social. La candidata sostuvo que dotar de estabilidad y recursos suficientes a los agentes culturales permitirá a Aragón salir de los últimos puestos a nivel estatal en inversión y actividad cultural, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad y autonomía cultural de la región.

De acuerdo a lo informado, la visita de Villagrasa a Almudévar se enmarcó en una serie de acciones de la formación orientadas a reforzar el compromiso con el sector y a visibilizar experiencias locales exitosas que puedan servir como referencia para otras zonas. La candidata reiteró que el programa de CHA está diseñado para fomentar que la cultura aragonesa sea innovadora, próxima a la ciudadanía y capaz de competir en igualdad de condiciones con otras comunidades.

Temas Relacionados

CulturaChunta AragonesistaVerónica VillagrasaAyuntamiento de AlmudévarAragónAlmudévarPresupuesto culturalIdentidad aragonesaPatrimonioMacroproyectos empresarialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Rey preside una jura de bandera multitudinaria en el Cefot de Cáceres

Miles de asistentes, entre ellos autoridades de diferentes ámbitos y familias, se congregaron en Cáceres para presenciar el acto solemne en el que más de 1.300 futuros soldados sellaron su compromiso con los valores de la nación

El Rey preside una jura

Abengochea (IU-Movimiento Sumar): "No hay justicia social sin justicia territorial"

En Teruel, la candidata Marta Abengochea advierte sobre el riesgo de despoblación y critica las políticas que marginan el medio rural, reclamando un nuevo modelo que garantice derechos, refuerce servicios públicos y promueva el empleo digno en Aragón

Abengochea (IU-Movimiento Sumar): "No hay

Puigdemont pide cesar a Paneque y movilización para despertarse de la "anestesia socialista"

Tras una reunión en Perpiñán sobre la situación ferroviaria, el antiguo presidente catalán insta al ejecutivo a apartar a la responsable de Territorio, señalando una grave falta de capacidad y exigiendo acción colectiva para superar la parálisis actual

Puigdemont pide cesar a Paneque

Mañueco subraya que las listas son responsabilidad de los comités electorales del PPCyL: "Respetaré su decisión"

Alfonso Fernández Mañueco reafirma que acatará lo que determinen los órganos internos respecto a la selección de aspirantes, enfatizando su confianza en el proceso y el equilibrio entre renovación y trayectoria dentro del Partido Popular de Castilla y León

Mañueco subraya que las listas

El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"

Tras una comparecencia urgente, representantes del ejecutivo autonómico han reclamado a las compañías ferroviarias detener los trayectos en Cataluña, exigiendo que se garantice la máxima seguridad y la restauración completa del funcionamiento antes de reanudar la actividad

El Govern pide a Renfe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se entrega a

Un hombre se entrega a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, y confiesa haber matado a un menor de 13 años

Cómo ADIF intenta evitar accidentes: los cambios en la unidad de prevención con Óscar Puente o los ‘trenes laboratorios’

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP para el 8-F: “Durante muchísimo tiempo, los jóvenes que tenían que ir a Madrid a encontrar sus proyectos de vida. Eso ha cambiado”

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio de Rodalies seguirá suspendido en Cataluña este domingo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Los especuladores y los jóvenes (con la ayuda de sus padres) serán los principales compradores de vivienda en 2026

Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga