Vox denuncia ante la AN homenajes a etarras celebrados en Navidad por enaltecimiento del terrorismo

Vox ha denunciado ante la Audiencia Nacional actos de homenaje a etarras celebrados durante las pasadas Navidades en País Vasco y Navarra por presuntos delitos de "enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas" de la extinta banda armada.

Así lo ha comunicado el partido en una nota de prensa, en la que señalan que la celebración de estos actos "supone humillar a las víctimas".

Vox ha indicado que durante el periodo navideño "se celebraron actos por los que se homenajea" a personas "que fueron condenadas por la Justicia por su intervención en los asesinatos de personas inocentes".

En concreto, ha enumerado "cenas, pasacalles, concentraciones y otros actos públicos" que, según el partido, han tenido lugar "en más de un centenar de localidades, muchos de ellos con exhibición pública de fotografías y pancartas de apoyo a terroristas condenados".

Para Vox, estos actos "suponen la alabanza, admiración y loa a las acciones asesinas de los etarras y superan con creces la libertad de expresión que se pretende invocar para justificarlos".

Y ha apuntado al artículo 578 del Código Penal, que "castiga expresamente el enaltecimiento del terrorismo y los actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".

La formación liderada por Santiago Abascal ha advertido de que "ningún preso etarra condenado por su participación en asesinatos debe ser alabado", ya que su exaltación supone "consentir, aprobar y difundir que la violencia, incluso extrema como es matar a una persona, pueda ser un medio aceptable para conseguir fines políticos".

Por ello, Vox se ha personado como acusación popular y ha solicitado la admisión a trámite de la denuncia, así como la práctica de diligencias de investigación para la depuración de responsabilidades penales, según la nota.

