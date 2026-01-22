Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que se cumplirá el acuerdo con los sindicatos del ámbito público para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) "tan pronto como sea posible".

"Tranquilidad absoluta, vamos a aplicar tan pronto como sea posible las 35 horas, que es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos", ha afirmado en declaraciones a Telecinco en conexión desde Davos (Suiza).

Cuando le han preguntado si la medida quedaba en el aire hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos del Estado, ha respondido que "no es así" y que se sigue hablando con los sindicatos.

Según ha explicado, el primer punto "y más importante" de ese acuerdo era la subida salarial, que ya se ha cumplido con el pago en diciembre pasado del alza pactada para 2025.

"Este mes de enero, cuando llegue la nómina a más de 3 millones de servidores públicos, van a ver un incremento del 4 %", ha destacado en referencia a la subida acumulada del 2,5 % de 2025 y del 1,5 % correspondiente a 2026. EFECOM