Espana agencias

Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas

Guardar

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que se cumplirá el acuerdo con los sindicatos del ámbito público para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) "tan pronto como sea posible".

"Tranquilidad absoluta, vamos a aplicar tan pronto como sea posible las 35 horas, que es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos", ha afirmado en declaraciones a Telecinco en conexión desde Davos (Suiza).

Cuando le han preguntado si la medida quedaba en el aire hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos del Estado, ha respondido que "no es así" y que se sigue hablando con los sindicatos.

Según ha explicado, el primer punto "y más importante" de ese acuerdo era la subida salarial, que ya se ha cumplido con el pago en diciembre pasado del alza pactada para 2025.

"Este mes de enero, cuando llegue la nómina a más de 3 millones de servidores públicos, van a ver un incremento del 4 %", ha destacado en referencia a la subida acumulada del 2,5 % de 2025 y del 1,5 % correspondiente a 2026. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP no garantiza su apoyo al decreto del escudo social y admite que la gestión del accidente de Adamuz aleja el 'sí'

El PP no garantiza su

La Bolsa española gana el 1,18 % tras reducirse las tensiones arancelarias y geopolíticas

Infobae

El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Infobae

Partido gobernante de Taiwán pide "lealtad" a oposición para aprobar presupuesto de 2026

Infobae

Un juez ordena cárcel para el dueño de unos perros que mataron a un hombre por no indemnizar a la familia

El titular del auto judicial pierde el beneficio de la suspensión de condena por no satisfacer los pagos correspondientes a la reparación civil, luego de incumplimientos reiterados y sin justificación sobre la capacidad económica ni por motivos de salud reconocidos por el juez

Un juez ordena cárcel para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Los autónomos franceses e italianos

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate