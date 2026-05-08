Giménez publica una foto con la afición y una canción con la letra “debo marcharme”

Madrid, 8 may (EFE).- José María Giménez, defensa internacional uruguayo del Atlético de Madrid, publicó este viernes, en su cuenta de ‘Instagram’, una foto con la afición en el estadio Metropolitano y con una canción de fondo con la letra: “quisiera no decir adiós, pero debo marcharme”.

En la instantánea, el central y uno de los capitanes del conjunto rojiblanco levanta los brazos en la celebración de un gol frente a la grada repleta de aficionados, mientras suena la canción ‘No Es mi despedida’ de Natalia Oreiro.

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En el extracto publicado por el defensa en ’Instagram’, se escucha la parte siguiente de la letra de la canción: “Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme”.

Giménez se enfrenta este sábado con su equipo al Celta en el estadio Metropolitano, aunque aún restarán tres encuentros más, dos fuera (ante Osasuna y Villarreal) y uno en casa (frente al Girona) para el final de la temporada. EFE

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