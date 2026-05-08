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La AN pide lo declarado en el juicio por Aldama y Koldo para la investigación de obras públicas y los pagos del PSOE

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La Audiencia Nacional (AN) ha pedido al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones como acusados del presunto conseguidor Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García en el juicio de las mascarillas para incorporarlas a la investigación sobre los presuntos amaños de obras públicas y los pagos en metálico del PSOE por gastos anticipados.

En una providencia de este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor del 'caso Koldo' toma esa decisión porque la Fiscalía Anticorrupción le pidió hacerlo ante los "datos hasta ahora no conocidos" que pudieron revelar Aldama y Koldo.

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"Líbrese oficio dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo a fin de que remitan copia de las declaraciones prestadas por los investigados Koldo y Aldama en las sesiones de juicio oral", indica el magistrado Ismael Moreno.

Fue el pasado miércoles, cuando el juicio del alto tribunal quedó visto para sentencia, el día en el que Anticorrupción interesó que se integraran en la causa de la AN, en la que Koldo y Aldama están imputados, sus "manifestaciones" que tengan "relación con el objeto del procedimiento, y más principalmente con las piezas 8 y 9".

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La primera de ellas aborda, recuerda el fiscal, la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

Y en la segunda, el juez indaga, bajo secreto de sumario, en los pagos en efectivo realizados por el PSOE desde 2017 a 2024 para reintegrar gastos anticipados por sus dirigentes y trabajadores.

"Pudiendo tales declaraciones aportar datos que hasta ahora no eran conocidos, se considera de interés para los hechos investigados que sean incorporadas", solicitó el fiscal Luis Pastor.

CONSTRUCTORAS PARA FINANCIAR AL PARTIDO Y "CHISTORRAS" DE 500

En su declaración como acusado, Aldama aseguró que meses después de conocer a Koldo y al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos le dijeron que querían que "empresas constructoras" ayudaran a "la financiación del Partido Socialista".

"Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo poder ayudarles", manifestó el empresario que le habría dicho Koldo.

Aldama declaró que pagó entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y Koldo, que les llegó a llevar 250.000 euros en una mochila y que les dio 1,8 millones para el PSOE vía donaciones.

"No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de 'cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'", agregó.

Por su parte, Koldo admitió en el juicio que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados.

Koldo indicó que para él era "totalmente legal" y declaró que era por su trabajo para el partido como subordinado de Ábalos cuando compaginaba ser ministro con secretario de Organización del partido.

Las palabras de Koldo contradijeron las del exgerente del PSOE Mariano Moreno, que aseguró como testigo ante el tribunal que "nunca" se usaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar gastos.

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