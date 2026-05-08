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Un incidente en un aterrizaje bloquea durante 45 minutos una pista del aeropuerto de Palma

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Palma, 8 may (EFE).- Un incidente al tomar tierra un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que se ha salido de su trayectoria por una avería en el tren de aterrizaje, ha obligado a cerrar durante 45 minutos la pista norte del aeropuerto de Palma, lo que ha ocasionado el desvío a los aeródromos de Ibiza y Menorca de cinco vuelos.

Según han informado fuentes de Aena, el accidente se ha producido en torno a las 20.30 horas, cuando el avión se ha desviado del centro de la pista al aterrizar sin llegar a salirse de la zona pavimentada y ha tenido que ser remolcado por un tractor.

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Los pasajeros no han sufrido ningún daño y han sido evacuados de la aeronave sin contratiempos, y tampoco se han producido desperfectos materiales más allá de los del tren de aterrizaje de la aeronave.

Aunque la pista sur de Son Sant Joan ha permanecido operativa durante el suceso, por razones de seguridad se ha evitado el aterrizaje de cinco vuelos de los que tres se han desviado al aeropuerto de Ibiza y dos al de Menorca.

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Una vez retirado el avión averiado y tras realizarse las comprobaciones preceptivas sobre su buen estado, la pista norte ha sido reabierta y el aeropuerto opera con normalidad, han destacado las mismas fuentes. EFE

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