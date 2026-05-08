Espana agencias

El Roig Arena arropa a Dani Martín en su primera visita celebrando sus 25+1 años de música

Guardar
Google icon

Raquel Segura

Valencia, 8 may (EFE).- Un Roig Arena con todo vendido ha arropado hoy al cantante madrileño Dani Martín en el primero de los dos conciertos consecutivos que va a ofrecer en Valencia dentro de su gira ‘25 P*t*s años’ que, según ha bromeado el propio autor, ya son 26 porque la gira comenzó en noviembre del año pasado.

PUBLICIDAD

Dani Martín ha empezado fuerte con ‘Zapatillas’, uno de sus grades éxitos, a los que han seguido ‘Volveré’, ‘Canciones’, ‘Besos’ y ‘Tal como eres’, una tras otra, que con ritmo trepidante han hecho las delicias del público más fiel de El Canto del loco.

Un público entregado que ha coreado todas y cada una de las canciones con sorpresa incluida, ya que actor Fernando Tejero ha aparecido solo en el escenario cantando ‘Puede ser’, una de las canciones míticas de Dani Martín y que ha defendido con notable éxito.

PUBLICIDAD

Tejero le ha dedicado además unas bonitas palabras al músico: “sí quedan amigos y tú eres el mejor, te quiero”, tras lo que ambos se han fundido en un abrazo entre los aplausos del público.

En mitad del show, el cantante madrileño ha sorprendido también al público cuando ha aparecido cantando en la pista del Roig Arena ‘Peter Pan’, rodeado de fans que han podido saludarlo, abrazarlo, hacerse fotos y cantar con él.

El artista ha repasado durante casi dos horas y media canciones de su etapa como líder de ‘El canto del loco’, así como de su etapa en solitario.

Dani Martín no se ha olvidado de ‘La madre de José’, uno de sus primeros títulos que no solía aparecer ya en sus conciertos.

Al final del concierto se ha visto a Carmen, la madre del cantante junto a Fernando Tejero, a la que también le ha dedicado unas bonitas palabras: “te quiero” le ha dicho entre los aplausos del público.

Dentro de su gira ‘25 P*t*s años’ el cantante madrileño ha colgado el cartel de ‘sold out’ en el concierto de hoy y también en el de mañana en Valencia. Regresará el próximo 10 de octubre (entradas ya agotadas) y el 11 de octubre al Roig Arena. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La AN pide lo declarado en el juicio por Aldama y Koldo para la investigación de obras públicas y los pagos del PSOE

La AN pide lo declarado en el juicio por Aldama y Koldo para la investigación de obras públicas y los pagos del PSOE

Giménez publica una foto con la afición y una canción con la letra “debo marcharme”

Infobae

Un incidente en un aterrizaje bloquea durante 45 minutos una pista del aeropuerto de Palma

Infobae

Hoy es noticia en España (23:45 horas)

Infobae

El quinto partido entre el Valencia y el Panathinaikos será el miércoles 13 a las 21 horas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”