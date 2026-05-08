El Roig Arena arropa a Dani Martín en su primera visita celebrando sus 25+1 años de música

Raquel Segura
Valencia, 8 may (EFE).- Un Roig Arena con todo vendido ha arropado hoy al cantante madrileño Dani Martín en el primero de los dos conciertos consecutivos que va a ofrecer en Valencia dentro de su gira ‘25 P*t*s años’ que, según ha bromeado el propio autor, ya son 26 porque la gira comenzó en noviembre del año pasado.
Dani Martín ha empezado fuerte con ‘Zapatillas’, uno de sus grades éxitos, a los que han seguido ‘Volveré’, ‘Canciones’, ‘Besos’ y ‘Tal como eres’, una tras otra, que con ritmo trepidante han hecho las delicias del público más fiel de El Canto del loco.
Un público entregado que ha coreado todas y cada una de las canciones con sorpresa incluida, ya que actor Fernando Tejero ha aparecido solo en el escenario cantando ‘Puede ser’, una de las canciones míticas de Dani Martín y que ha defendido con notable éxito.
Tejero le ha dedicado además unas bonitas palabras al músico: “sí quedan amigos y tú eres el mejor, te quiero”, tras lo que ambos se han fundido en un abrazo entre los aplausos del público.
En mitad del show, el cantante madrileño ha sorprendido también al público cuando ha aparecido cantando en la pista del Roig Arena ‘Peter Pan’, rodeado de fans que han podido saludarlo, abrazarlo, hacerse fotos y cantar con él.
El artista ha repasado durante casi dos horas y media canciones de su etapa como líder de ‘El canto del loco’, así como de su etapa en solitario.
Dani Martín no se ha olvidado de ‘La madre de José’, uno de sus primeros títulos que no solía aparecer ya en sus conciertos.
Al final del concierto se ha visto a Carmen, la madre del cantante junto a Fernando Tejero, a la que también le ha dedicado unas bonitas palabras: “te quiero” le ha dicho entre los aplausos del público.
Dentro de su gira ‘25 P*t*s años’ el cantante madrileño ha colgado el cartel de ‘sold out’ en el concierto de hoy y también en el de mañana en Valencia. Regresará el próximo 10 de octubre (entradas ya agotadas) y el 11 de octubre al Roig Arena. EFE
