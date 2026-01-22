Moncloa pospone la Cumbre Hispano-Portuguesa para concentrarse en el Homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz

La Moncloa ha pospuesto este martes la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa programada para el 29 de enero en La Rábida (Huelva), "con el fin de acompañar a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), orientando sus esfuerzos a un Homenaje de Estado a los 43 fallecidos y más de 100 heridos.

El Ejecutivo lo ha confirmado en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que ha agregado que "todos los esfuerzos" que se iban a destinar para organizar la cumbre se dirigirán a la preparación del tributo a las víctimas del siniestro que tendrá lugar el sábado 31 de enero.

De este modo, queda aplazada la reunión bilateral entre los gobiernos del portugués Luis Montenegro y de Pedro Sánchez, en la que se tenía previsto tratar de la cooperación entre ambos estados en infraestructuras, digitalización o energías renovables entre otros.