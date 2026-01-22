Molins adquiere la compañía de prefabricación de hormigón Zenet

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El grupo cementero y del sector de la construcción Molins ha adquirido la compañía de prefabricación de hormigón Zenet, con sede en Escalonilla (Toledo), con el objetivo de impulsar la construcción industrializada de vivienda residencial en el centro de España.

En concreto, la compañía catalana ha adquirido el 90 % de la empresa, mientras que el socio fundador de Zenet, César Abad, continuará como accionista, según ha informado Molins este jueves en un comunicado.

Con esta adquisición, la firma catalana incorpora una planta con capacidad de producción de 45.000 metros cuadrados y un equipo de 50 trabajadores ubicados en Toledo.

Fundada en 2007, la actividad de Zenet se focaliza en la edificación residencial, industrial y en obra civil.

Entre sus productos principales destaca la placa alveolar, uno de los elementos más utilizados en sistemas constructivos industrializados.

Se trata de la tercera adquisición en el negocio de prefabricados anunciada por Molins en los últimos meses, tras la compra de Concremat en Portugal y la adquisición de Baupartner en el sureste de Europa. EFECOM