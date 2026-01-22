'Marbella. Expediente judicial' denuncia el colapso en la lucha contra el narcotráfico

Madrid, 22 ene (EFE).- Movistar+ estrena este jueves la serie 'Marbella. Expediente Judicial', basada en hechos reales y centrada en denunciar el colapso que sufren las fiscalías antidroga de España en la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol.

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini a partir de reportajes publicados por los periodistas Arturo Lezcano y Nacho Carretero, la ficción de seis capítulos funciona como la segunda temporada de 'Marbella', la serie estrenada en 2024 y protagonizada por Hugo Silva, quien da vida a César, un abogado penalista centrado en defender a las mafias de la zona.

"En esta segunda temporada estamos poniendo el foco en el trabajo de una Justicia colapsada, con un montón de impedimentos y de obstáculos para sacar el trabajo adelante", explica Carretero, quien visitó junto a sus compañeros las fiscalías antidroga de la zona, donde conoció a unos profesionales sometidos a "desafíos increíbles", además de a amenazas, intimidación y corrupción judicial.

La actriz Natalia de Molina da vida a estos profesionales a través del personaje de Carmen, una fiscal que tiene que luchar contra los molinos del crimen organizado y la corrupción.

"Me he inspirado en una fiscal real, una mujer increíble con la que he podido ir a juicios y verla trabajar", reconoce la actriz, quien destaca la vocación, la seguridad y el control sobre sí misma de su personaje.

Para Lezcano es importante poner el foco en los trabajadores de la Justicia porque, a su parecer, son el "antagonista natural" de los abogados penalistas que protagonizaron la primera temporada.

Por otro lado, el periodista alerta de que aunque la serie se desarrolle en Marbella y Puerto Banús estos escenarios son solo el "escaparate", puesto que sus investigaciones han demostrado que el ecosistema de la droga va más allá.

En ese sentido, Carretero subraya que la realidad es una "seña de identidad" de las dos temporadas de 'Marbella'. "La serie crece desde una realidad que supone uno de los grandes problemas que tenemos en España: el crecimiento desmesurado del crimen organizado y el narcotráfico, y que parece no preocupar demasiado a la clase política ni generar alerta", asevera.

"Una de las claves del porqué hay tanto narcotráfico en España es la falta de inversión y de preocupación política o de las administraciones. Los cuerpos de seguridad necesitan más medios, mejores salarios y más tecnología. La Justicia está colapsada, los juzgados provinciales y locales están con 25.000 demandas y de repente les cae una macrooperación de narcotráfico. Eso no tiene sentido", lamenta.

Ante esa situación, los creadores de 'Marbella' afirman que, pese a tratarse de una serie de ficción llamada al entretenimiento y la diversión, detrás contiene también una denuncia y la voluntad de mostrar una problemática que consideran importante poner de manifiesto.

"Muchas veces parece que estamos estigmatizando un lugar o un hecho, pero creemos que poner luz sobre algo no es estigmatizar, es más bien lo contrario, alertar y demandar", puntualiza Carretero.

Sin embargo, algunos ayuntamientos de la zona han puesto problemas para ser escenario la ficción, como ha apuntado De la Torre, que si bien recibió todas las facilidades por parte de municipios como Algeciras y Cádiz, o obtuvo la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria, ha sido prácticamente expulsado de zonas como el Campo de Gibraltar o Marbella.

"La temporada pasada en Marbella nos echaron. Se enteraron de que iba la temática de la serie y no nos dejaron rodar. Nos faltaban dos días de rodaje y tuvimos que coger todo el equipo y llevárnoslo a Benalmádena a toda leche para acabar la serie", rememora.

En esta temporada, Silva también recuerda como un permiso para grabar en un hospital les fue revocado sin previo aviso una semana antes por la temática de la serie.

Sobre la posibilidad de una tercera temporada, Lezcano confiesa que tienen muchos elementos para hacerla posible. De la Torre tampoco lo descarta, pero pide encontrar primero el tema y "darle una vuelta". "Hay que buscar un punto de vista muy potente y volver a sorprender al espectador", señala. EFE

