Los discos de la semana: El adiós de Megadeth

Madrid, 22 ene (EFE).- El último disco de Megadeth, una de las bandas señeras del "trash metal" desde su origen en los años 80, marca esta semana las novedades discográficas en la que también tienen cabida Mika, Louis Tomlinson y, entre las figuras nacionales, Nacho Vegas.

Transcurrido más de medio siglo desde la publicación de su debut, 'Killing Is My Business... And Business Is Good!', Dave Mustaine avisó que este, su decimoséptimo álbum de estudio, sería su epitafio discográfico y la excusa para una última gran gira, un trabajo digno con el conjunto de su legado entre cortes sociales como 'Tipping point' y otros más traviesos como 'I Don’t Care'.

El noveno álbum de estudio del cantautor asturiano, que incluye colaboraciones de Albert Pla y Rodrigo Cuevas, se anticipa como "una búsqueda de la belleza bajo la inevitable sombra de lo político". Como las piedras a las que alude su título, es una reivindicación de lo que tiene valor pero no carece de impurezas ni imperfecciones.

En su tercer disco en solitario desde el final de OneDirection, el primero tras el inesperado fallecimiento de su compañero Liam Payne, el británico ofrece un conjunto "alegre y cálido" tras redefinir qué es la felicidad y el éxito, de la mano del productor Nicolas Rebscher y de autores como Theo Hutchcraft, exmiembro de la banda de "synth-pop" Hurts.

Convertido en un rostro más habitual para los españoles gracias a su reciente paso por la TV nacional, este trabajo se presenta con temas con espíritu de himno como 'Modern Times' y como una vuelta al piano "como brújula creativa", abrazando "las imperfecciones analógicas" sin olvidar su buena mano con el pop electrónico.

Nada menos que un álbum doble entrega el compositor e intérprete argentino afincado en España, un trabajo vertebrado por su proceso personal de desintoxicación de su adicción a la cocaína. Como atractivos añadidos, las colaboraciones de artistas como Iván Ferreiro, María Rodés o su paisano Leonardo Sbaraglia.

Consagrada como una de las cantautoras más reverenciadas de la órbita rock, folk y "country", la estadounidense vuelve desde Nashville solo dos años después con temas originales, pero también una versión del clásico de Bob Marley 'So Much Trouble In The World' junto a la también respetadísima Mavis Staples y la colaboración al piano y coros en otro corte de Norah Jones.

Autor singular de la música nacional por su enfoque entre absurdo, ácido y poético, regresa cuatro años después de su segundo y último disco hasta la fecha, un descanso necesario tras el que ensalza las historias de los descarriados con nueva discográfica como plataforma.

"Estos últimos años he vivido en tantos sitios que a veces me he olvidado de cuál era mi hogar", explicaba en sus redes este artista madrileño criado en Segovia, uno de los embajadores del nuevo pop español con un toque más urbano, sobre el origen de este proyecto autoeditado y producido por Lalo GV y Liam Garner.

La maternidad mantuvo a esta compositora e intérprete alejada un tiempo largo de los focos. Su retorno lo realiza con temas ya presentados como 'Guapa guapísima' y otros como 'Mudar la piel', que "nació de un duelo, de una soledad muy profunda y, sobre todo, de un despertar".

El dúo de pop formado por el donostiarra Javier Echávarri y el barcelonés Javier Ojanguren, u Ojan, firma su segundo disco como "una reflexión sobre el desapego y la aceptación de la propia insignificancia en un mundo hiperconectado".

La música manchega, a menudo presentada como "la violinista del rock", pone en esta ocasión su instrumento al servicio de temas más poperos como 'Sky full of stars' de Coldplay, 'Rolling in the deep' de Adele, 'Take a chance' de Abba o 'My heart will go on' de Celine Dion. EFE