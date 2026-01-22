Las acereras ArcelorMittal y Acerinox suben en torno a 4% al relajarse amenaza arancelaria

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Las acereras, ArcelorMittal y Acerinox protagonizan las subidas en la Bolsa española con avances que en el caso de la primera superan el 4,5 %, y en el de la segunda el 3,5 %, al diluirse las nuevas amenazas arancelarias del presidente de EE. UU., Donald Trump, a Europa, e influidas por factores propios de las compañías.

ArcelorMittal sube a las 12:30 horas un 4,57 %, continuando los avances que ya registrara ayer cuando cerró con un alza del 4,71 %, situándose el precio de la acción en 45,55 euros; mientras que en el caso de Acerinox, el avance es del 3,51 %, y el precio de la acción se encuentra en 14 euros.

ArcelorMittal ha recibido una nueva recomendación por parte de la casa de análisis Citi, que ha elevado su precio objetivo, según ha señalado XTB, a lo que se une que la compañía ha anunciado que ha subido sus precios de oferta tanto para la bobina laminada caliente (BLC) en toda Europa como para la bobina laminada en frío y galvanizada por inmersión en caliente.

Citi ha reforzado su apuesta por ArcelorMittal y ha elevado su precio objetivo desde los 45 euros hasta los 55 euros por acción, lo que supone un incremento de más del 20 %, por lo que mantiene su recomendación de compra de títulos.

El pasado mes de diciembre Citi ya señaló a ArcelorMittal como su gran apuesta del sector en 2026 y además elevó el precio objetivo de Acerinox desde 13 hasta 14 euros, manteniendo su recomendación de 'comprar'.

Acerinox cotiza desde ayer exdividendo ante el abono del mismo a sus accionistas mañana viernes de 0,31 euros, y también ha recibido en las últimas horas dos informes favorables de compra por parte de Citi, que sitúa el precio objetivo de la acción en 15 euros, y de Kepler Cheuvreux, que en este caso la centra en 14,75 euros.

Además según ha señalado Bloomberg y recogen los analistas de XTB, la subida de Acerinox está respaldada por un volumen que dobla la media de los últimos 20 días.

Las subidas de ambas acereras, junto al avance de Puig, del 3,36 % también beneficiada por la marcha atrás en los aranceles de Trump a ocho países europeos que habían enviado tropas a Groenlandia tras anunciar un acuerdo con la OTAN sobre la isla, mantienen al selectivo español con una subida que ha relajado desde la apertura hasta el 0,38 % y situado en 17.503,9 puntos. EFECOM