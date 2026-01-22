Espana agencias

Las acereras ArcelorMittal y Acerinox suben en torno a 4% al relajarse amenaza arancelaria

Guardar

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Las acereras, ArcelorMittal y Acerinox protagonizan las subidas en la Bolsa española con avances que en el caso de la primera superan el 4,5 %, y en el de la segunda el 3,5 %, al diluirse las nuevas amenazas arancelarias del presidente de EE. UU., Donald Trump, a Europa, e influidas por factores propios de las compañías.

ArcelorMittal sube a las 12:30 horas un 4,57 %, continuando los avances que ya registrara ayer cuando cerró con un alza del 4,71 %, situándose el precio de la acción en 45,55 euros; mientras que en el caso de Acerinox, el avance es del 3,51 %, y el precio de la acción se encuentra en 14 euros.

ArcelorMittal ha recibido una nueva recomendación por parte de la casa de análisis Citi, que ha elevado su precio objetivo, según ha señalado XTB, a lo que se une que la compañía ha anunciado que ha subido sus precios de oferta tanto para la bobina laminada caliente (BLC) en toda Europa como para la bobina laminada en frío y galvanizada por inmersión en caliente.

Citi ha reforzado su apuesta por ArcelorMittal y ha elevado su precio objetivo desde los 45 euros hasta los 55 euros por acción, lo que supone un incremento de más del 20 %, por lo que mantiene su recomendación de compra de títulos.

El pasado mes de diciembre Citi ya señaló a ArcelorMittal como su gran apuesta del sector en 2026 y además elevó el precio objetivo de Acerinox desde 13 hasta 14 euros, manteniendo su recomendación de 'comprar'.

Acerinox cotiza desde ayer exdividendo ante el abono del mismo a sus accionistas mañana viernes de 0,31 euros, y también ha recibido en las últimas horas dos informes favorables de compra por parte de Citi, que sitúa el precio objetivo de la acción en 15 euros, y de Kepler Cheuvreux, que en este caso la centra en 14,75 euros.

Además según ha señalado Bloomberg y recogen los analistas de XTB, la subida de Acerinox está respaldada por un volumen que dobla la media de los últimos 20 días.

Las subidas de ambas acereras, junto al avance de Puig, del 3,36 % también beneficiada por la marcha atrás en los aranceles de Trump a ocho países europeos que habían enviado tropas a Groenlandia tras anunciar un acuerdo con la OTAN sobre la isla, mantienen al selectivo español con una subida que ha relajado desde la apertura hasta el 0,38 % y situado en 17.503,9 puntos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP pedirá la comparecencia de Sánchez en pleno en el Congreso tras accidentes de trenes

Infobae

Ebro Foods completa la compra de la italiana Bertagni al adquirir el 30 % por 112 millones

Infobae

Iberdrola recibe las autorizaciones para vender su negocio en Hungría por 171 millones

Infobae

La Generalitat contradice a Pimec y asegura que las ausencias laborales son retribuibles

Infobae

Puigdemont pide cesar a Paneque y movilización para despertarse de la "anestesia socialista"

Puigdemont pide cesar a Paneque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga