Ester Muñoz coincide con Ayuso en el "caos" ferroviario: "Puente no debería ser ministro hace tiempo"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha coincidido este miércoles con el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en el "caos" de la gestión ferroviaria y ha recalcado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "hace mucho tiempo" que no debería estar sentado en el Consejo de Ministros porque "es uno de los más reprobados" por el Parlamento.

Así se ha pronunciado Muñoz al ser preguntada por la exigencia de responsabilidades políticas tras el accidente de Adamuz que ya defiende Ayuso, quien ha señalado además que el Gobierno "impone el silencio porque no tiene a quien encalomar la culpa".

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha señalado que Ayuso sostiene que "ha habido una situación de caos por parte del Gobierno de España" y ha añadido que ella cree que esa aseveración es "incuestionable".

"Ha habido un accidente, al día siguiente nos enteramos que reducen la velocidad en los tramos de Madrid a Zaragoza. Ese mismo día por la mañana vuelven a decir que no, pero ese mismo día vuelven a reducir la velocidad", ha relatado, para añadir que es "evidente que hay un caos, al menos en la gestión de la comunicación".

¿VA A PEDIR EL PP LA DIMISIÓN DE PUENTE?"

Al ser preguntada si el PP se plantea pedir la dimisión de Puente, Muñoz ha recordado que "es uno de los ministros más reprobados". "Es que Óscar Puente ya no debería ser ministro de España hace mucho tiempo. Es más, yo creo que nadie cree que una persona como Óscar Puente hubiera debido ser ministro de España. Pero, en fin, lo ha sido", ha afirmado.

En este punto, ha insistido en que Puente "ya hace mucho tiempo" que no debiera sentarse en el Consejo de Ministros pero ha agregado que aún están dentro de los tres días de luto tras el accidente de Adamuz y que el PP ahora lo que exige son explicaciones y lo hace de forma "respetuosa".

Muñoz ha defendido que el PP se dedique a "fiscalizar" la labor del Gobierno como primer partido de la oposición y ha subrayado que es su "obligación". "Y habrá tiempo de pedir responsabilidades", ha indicado.

Así, ha subrayado que hoy han solicitado la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso y que van a solicitar también la del ministro Puente. A su juicio, eso es lo que le "toca" hacer al PP "en estos momentos".

"Si yo fuera socialista y estuviese aquí hablando de una gestión gobernada de una emergencia por el Partido Popular, por ponernos en unos pocos meses, yo estaría llamando asesino al señor Óscar Puente. Algo que no voy a hacer", ha indicado, en alusión a lo que ocurrió en la dana.

También ha recordado las críticas de Puente al PP durante los incendios de este verano. "Si yo fuera Óscar Puente, estaría diciendo que es un paquete porque no es capaz de resolver el problema de los trenes, como hizo él en los incendios de mi tierra. No somos iguales, ni lo vamos a ser", ha asegurado.

DICE QUE ES "OBLIGACIÓN" DEL PP FISCALIZAR Y PEDIR EXPLICACIONES

Preguntada de nuevo si el PP vincula el accidente y las muertes con una posible mala gestión como ha deslizado el Gobierno madrileño, ha insistido en que coincide con Ayuso en que "hay caos" y ha añadido que no se puede confundir "el respeto con el silencio".

A su juicio, es "obligación" del PP pedir aclaraciones al Gobierno. "Y pedir explicaciones y pedir que se contesten a cuestiones que se preguntan los españoles no es politizar. Eso lo hace la izquierda cuando hay otras emergencias. Y llamar a asesinos. Nosotros lo que estamos pidiendo es explicación, certidumbre, sobre todo para dar tranquilidad a los españoles", ha manifestado.

En cuanto a si hay debate dentro del PP sobre si hay que ser más o menos duro con el Gobierno en este momento y exigir ya responsabilidades políticas, Muñoz ha afirmado que ese debate "no se ha producido".

"No ha habido ningún debate en el que nadie haya dicho nada de esta naturaleza. Y desde luego a mí me llaman muchas personas, presidentes autonómicos, diputados, hablo con mucha gente, nadie me ha trasladado nada similar", ha zanjado.

"PUENTE DICE QUE HA INVERTIDO MÁS QUE NUNCA Y NO ES VERDAD"

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular ha criticado las declaraciones del ministro relativas al mantenimiento y las inversiones en los últimos años. "Puente dice que el Gobierno ha invertido más que nunca en la red ferroviaria, y yo lo que digo es que no es verdad".

Así, ha señalado que "si por donde antes pasaban 10 trenes, ahora pasan 70, y antes invertías 10 y ahora inviertes 12, no estás invirtiendo más". "Por lo tanto, no es cierto", ha abundado la dirigente del PP.

DEFIENDE EL FUNERAL QUE PLANTEA AYUSO EN MADRID

Después de que Ayuso haya avanzado que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa en La Almudena por las víctimas de Adamuz, Muñoz ha indicado que hay fallecidos madrileños y que no ha dicho que sea "excluyente". Según ha añadido, a ella como "católica" le parece "bien" ese funeral.

"No sé a quién le puede parecer mal que haya una misa funeral por el alma de las personas que han perdido la vida", ha dicho, para añadir que a ella le parece "fenomenal" que haya un acto de Estado en Huelva y que en aquellos sitios con víctimas también pueda haber misa funeral.