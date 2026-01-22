Espana agencias

Djokovic: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que logró su victoria 101 en el Abierto de Australia y se situó a un paso de la número 400 en un Grand Slam, reconoció que mantiene la ilusión de ganar un gran torneo otra vez y elevar su cuenta a veinticinco, algo sin precedentes en la historia del tenis.

"Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam. Por eso estoy aquí. Confío en mi capacidad de competir y luchar. Solo son dos partidos hasta ahora. He jugado bien, agresivo. Siempre puedo jugar un poco mejor. Pero estoy contento, me siento bien para llevar solo dos partidos", dijo el actual número cuatro del mundo, de 38 años, tras salir de la pista, a ESPN, después de ganar al italiano Francesco Maestrelli.

Más tarde, en rueda de prensa, el serbio habló de las condiciones del torneo y de la mentalidad.

"Tuve una pretemporada más larga y, cuando tengo más tiempo, intento analizar mi juego y los aspectos que puedo mejorar. Esa es la mentalidad que quiero tener y que me permite jugar al máximo nivel", destacó Djokovic.

El balcánico llegó directamente a Melbourne sin jugar ningún torneo antes. Estaba inscrito para el torneo de Adelaida, del que se borró por cuestiones físicas. "No he jugado ningún partido antes y lo que he trabajado en pretemporada está dando sus frutos. Tengo que seguir así", dijo.

Djokovic habló de las condiciones de la pista, de la diferencia de jugar en turno de noche y de día y del viento con el que los jugadores tuvieron que lidiar. "La sensación en la pista fue parecida a la anterior. En general, positiva. Saqué mejor en el otro partido y me sentí como si estuviera en dos partidos distintos, de día y de noche. También ha habido un excesivo viento, más que otras veces. Pero en general estoy contento de cómo me ha ido".

Novak Djokovic se enfrentará en tercera ronda al neerlandés Botic Van de Zandschulp, que batió al chino Juncheng Shang por 7-6(6), 6-2 y 6-3. EFE

EFE

