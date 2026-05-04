Espana agencias

El TSJC ratifica 9 años de inhabilitación al alcalde de Ribamontán al Monte (Cantabria) por prevaricación

Guardar
Imagen HCY6REZVFJCPFF5YQZISHPVNDY

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la condena al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo.

La Sala de lo Penal del TSJC ha ratificado el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria, que también absolvió al regidor regionalista por su actuación en otros cinco expedientes por los que fue denunciado y enjuiciado, al considerar que en estos casos procedió "conforme a derecho o convencido de que cumplía la ley".

PUBLICIDAD

La resolución de apelación, de la que han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa, corrobora la de instancia en todos sus extremos, salvo al reconocer la atenuante de dilaciones indebidas como simple, al estimar parcialmente el recurso de la defensa. Sin embargo, esto no tiene efectos prácticos sobre la condena, que se mantiene tal y como estaba ya que se impuso la pena mínima para este ilícito. Además, todavía no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, Arco alegó que todos los pasos que él y su equipo dieron en esa etapa en el Ayuntamiento siempre fueron consensuados y contaron con "asesoramiento legal", de la letrada contratada por el Consistorio. Así, achacó la denuncia del anterior regidor, José Luis Blanco Fomperosa (PP), por los pagos en cuestión -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la "pésima" relación entre esta funcionaria y la abogada.

PUBLICIDAD

El alcalde regionalista se enfrentaba a 15 años de inhabilitación que pedían para él la fiscal y la acusación particular, ejercida por el 'popular', al que este ingeniero industrial en la especialidad de electricidad arrebató en 2015 la Alcaldía por un voto de diferencia. Ambas partes entendían que hubo continuidad delictiva, pero solo fue condenado por uno de los seis supuestos enjuiciados en la Sección Primera de la AP.

En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin tramitar ningún expediente ni convocar proceso selectivo alguno, y "a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado" el año anterior. Se basó así en acuerdos adoptados "anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento", es decir, "con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado".

Por lo demás, fue absuelto por su proceder en otros cinco expedientes, al entender el tribunal que en estos supuestos fue asesorado legalmente y en unas ocasiones actuó conforme a derecho mientras que en otras lo hizo en el convencimiento de que estaba cumpliendo la ley.

APOYO DEL PRC Y PETICIÓN DE CESE DEL PP

Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, el PRC mostró su apoyo a Joaquín Arco y avanzó que no exigirá responsabilidades políticas mientras el fallo no sea firme, al entender que actuó asesorado por la letrada municipal.

Mientras, el PP de Cantabria consideró que el regionalista solo tiene dos salidas posibles: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal "fuerce su cese, poniendo en marcha el procedimiento para su inmediata sustitución".

En este sentido, la acusación particular ha solicitado la inhabilitación sobrevenida del regidor de Ribamontán al Monte, y ha avisado que si el Ayuntamiento no actúa y resuelve esta situación, entonces presentará una reclamación en la Junta Electoral Central: "No puede seguir siendo alcalde".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Titulares de la decimoquinta jornada del juicio del caso Kitchen

Infobae

Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera

Infobae

La grave lesión de Yasmin, otro golpe en la dura campaña del Real Madrid

Infobae

Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid cambian sistema de inscripción para 2027

Infobae

Podemos denuncia la "colaboración necesaria" de la UE en la detención de la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas