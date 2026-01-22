Catorce comunidades en alerta por nieve, lluvia, viento y oleaje, cinco en naranja

Madrid, 22 ene (EFE).- Catorce comunidades están en aviso por nieve, lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco están en nivel naranja (peligro importante) por mala mar, con olas de hasta 8 metros en la comunidad gallega.

Algunas de estas comunidades en alerta naranja han activado además avisos amarillos. Galicia, por viento y nieve; Asturias y Cantabria, por viento; y Andalucía, por nieve y viento.

Asimismo, están bajo aviso con alertas amarillas los siguientes territorios: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, y ciudad autónoma de Melilla, por viento y mala mar; y Castilla-La Mancha por viento y nevadas.

Además, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, por nevadas; región de Murcia y Navarra por viento; Canarias, por temporal marítimo.

En el litoral gallego, en alerta naranja, habrá olas de 6 a 8 metros por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora, en zonas como A Mariña (Lugo) y Rías Baixas (Pontevedra) y zona del Miño.

En el litoral cántabro, asturiano y vasco, también en aviso naranja, las olas podrán alcanzar 7 metros.

Asimismo, en Andalucía la ciudad de Almería y la zona de poniente están en alerta naranja por temporal marítimo con olas de 4 metros.

Habrá temporal marítimo también, aunque en nivel amarillo, en el litoral oriental, especialmente en el sur y en Baleares y en la isla de Lanzarote en Canarias.

Serán probables acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro, norte y este peninsular.

La cota de nieve se situará en 1.300/1.600 metros en el sureste peninsular y en 1.100/1.400 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y bajando por debajo de 1.000 metros en el extremo noroeste.

Podrán acumularse más de 10 centímetros de nieve en la montaña de Lugo y en la de Ourense en 24 horas desde 1.200 metros bajando hasta los 800-900.

En la sierra de Madrid los espesores serán de más de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.200-1.300 metros, principalmente en la zona de Somosierra.

Habrá rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en Galicia, área cantábrica, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular.

Se alcanzarán 90 kilómetros por hora en zonas como la suroccidental asturiana, cordillera de Asturias y Picos de Europa; en Cantabria incluido el litoral.

También serán muy fuertes con 80 kilómetros por hora en zonas de Granada, litoral sur de Tarragona, interior norte de Castellón o en Galicia. EFE