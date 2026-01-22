Alemania asegura que nada detendrá la firma definitiva del acuerdo UE-Mercosur

Davos (Suiza)/Berlín, 22 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este jueves en Davos que nada detendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y ha lamentado que la Eurocámara le haya puesto un nuevo obstáculo a su firma definitiva al decidir llevarlo a la justicia europea.

"Lamento profundamente que el Parlamento Europeo pusiera ayer otro obstáculo en nuestro camino. Pero tengan la seguridad: No nos detendrán. El acuerdo con Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos lograr un mayor crecimiento en Europa", ha dicho Merz durante su discurso en el marco del Foro Económico de Davos.

Al mismo tiempo, ha avanzado que, lo más probable, es que este acuerdo se aplique de manera provisional.

Respecto a la UE, el canciller ha defendido que "no hay lugar para el aislacionismo y el proteccionismo", sino para "vínculos estratégicamente coordinados en todo el mundo".

"Las ambiciones comerciales de Europa son muy claras. Queremos ser la alianza que ofrezca mercados abiertos y oportunidades comerciales. Queremos reforzar las normas para un comercio justo y unas condiciones equitativas", ha explicado.

En este sentido, el canciller alemán ha resaltado que "Europa debe ser la antítesis de las prácticas comerciales desleales patrocinadas por Estados", del proteccionismo de las materias primas, de la prohibición de las tecnologías y de los aranceles arbitrarios.

"Los aranceles, una vez más, deben ser sustituidos por normas y esas normas deben ser respetadas por los socios comerciales", ha advertido Merz.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que la UE está haciendo grandes progresos, como la reciente firma del acuerdo con el Mercosur, que ahora debe ser ratificado a nivel parlamentario y que, desde el miércoles, ha reiterado, se enfrenta a un nuevo obstáculo al haber decidido el Parlamento Europeo remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios.

Merz se ha referido también a los acuerdos de libre comercio en los que la UE trabaja actualmente con la India, México e Indonesia.

"Para aprovechar al máximo estas nuevas asociaciones, tenemos que poner orden en nuestra propia casa", ha alertado Merz, que ha lamentado que tanto Alemania como Europa hayan desperdiciado en los últimos años un "increíble potencial de crecimiento" al retrasar innecesariamente las reformas y restringir excesivamente las libertades empresariales y la responsabilidad personal.

Algo que, en su opinión, va a cambiar ahora. EFECOM

(foto)(video)