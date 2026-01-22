Abascal se vuelca en la campaña de Aragón con actos casi diarios para captar el voto descontento con el bipartidismo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado una campaña electoral en Aragón plagada de actos para acompañar a su candidato, el exvicepresidente autonómico Alejandro Nolasco, y en la que intenta atrapar el voto descontento con las políticas del PP y el PSOE.

Abascal se desplaza a Aragón ya desde este jueves, donde visitará La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y protagonizará el acto de precampaña en Alcañiz (Teruel). El viernes, irá a La Puebla de Alfindén (Zaragoza) por la mañana y pronunciará un mitin en Huesca. Además, el sábado clausura un acto en Calatayud (Zaragoza).

No se espera que el líder de Vox vuelva a Aragón hasta el miércoles de la próxima semana, habida cuenta de que debe asistir al Pleno del Congreso el martes y a la Diputación Permanente el miércoles.

La campaña electoral comienza unos días después del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de 40 fallecidos y más de cien heridos. Vox rechazó suspender su agenda y los actos de campaña en Aragón debido a la tragedia, como sí han hecho otros partidos, alegando que no iban a contribuir al "silencio" y a "escudarse tras las víctimas".

LA MISMA ESTRATEGIA QUE EN EXTREMADURA

Además de los actos programados para toda la campaña, Abascal ya ha llevado a cabo varias visitas y mítines en diversas poblaciones aragonesas desde que el presidente, Jorge Azcón, adelantó las elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales debido a las discrepancias con Vox. Comenzó la precampaña inmediatamente después la Navidad y la semana pasada visitó hasta nueve localidades.

Abascal pretende repetir el esquema seguido en la campaña de Extremadura, y acompañar a Nolasco en el máximo número de actos posible. Vox cosechó buenos resultados en los comicios extremeños del 21 de diciembre, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

Vox parte con buenas perspectivas para los comicios, con la mayoría de las encuestas pronosticando que doblarán su resultado de 2023. La estrategia se centra en equiparar al PP con el PSOE y denunciar que años de políticas bipartidistas han generado los problemas que acechan a Aragón, entre los que destacan trabas a la agricultura, la Agenda 2030 y la inmigración ilegal, a la que culpan de la "inseguridad" y de la saturación de los servicios públicos.