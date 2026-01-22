Espana agencias

Abascal se vuelca en la campaña de Aragón con actos casi diarios para captar el voto descontento con el bipartidismo

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado una campaña electoral en Aragón plagada de actos para acompañar a su candidato, el exvicepresidente autonómico Alejandro Nolasco, y en la que intenta atrapar el voto descontento con las políticas del PP y el PSOE.

Abascal se desplaza a Aragón ya desde este jueves, donde visitará La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y protagonizará el acto de precampaña en Alcañiz (Teruel). El viernes, irá a La Puebla de Alfindén (Zaragoza) por la mañana y pronunciará un mitin en Huesca. Además, el sábado clausura un acto en Calatayud (Zaragoza).

No se espera que el líder de Vox vuelva a Aragón hasta el miércoles de la próxima semana, habida cuenta de que debe asistir al Pleno del Congreso el martes y a la Diputación Permanente el miércoles.

La campaña electoral comienza unos días después del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de 40 fallecidos y más de cien heridos. Vox rechazó suspender su agenda y los actos de campaña en Aragón debido a la tragedia, como sí han hecho otros partidos, alegando que no iban a contribuir al "silencio" y a "escudarse tras las víctimas".

LA MISMA ESTRATEGIA QUE EN EXTREMADURA

Además de los actos programados para toda la campaña, Abascal ya ha llevado a cabo varias visitas y mítines en diversas poblaciones aragonesas desde que el presidente, Jorge Azcón, adelantó las elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales debido a las discrepancias con Vox. Comenzó la precampaña inmediatamente después la Navidad y la semana pasada visitó hasta nueve localidades.

Abascal pretende repetir el esquema seguido en la campaña de Extremadura, y acompañar a Nolasco en el máximo número de actos posible. Vox cosechó buenos resultados en los comicios extremeños del 21 de diciembre, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

Vox parte con buenas perspectivas para los comicios, con la mayoría de las encuestas pronosticando que doblarán su resultado de 2023. La estrategia se centra en equiparar al PP con el PSOE y denunciar que años de políticas bipartidistas han generado los problemas que acechan a Aragón, entre los que destacan trabas a la agricultura, la Agenda 2030 y la inmigración ilegal, a la que culpan de la "inseguridad" y de la saturación de los servicios públicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El FC Andorra rompe la cesión de Antal Yaakobishvili con el Girona

Infobae

Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve que Gobierno necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

Ayuso exige que no impere

El Eldense ficha al defensa colombiano Óscar Vega, que fue internacional de fútbol sala

Infobae

Puente ve "intransferible" la red de Rodalies a la Generalitat: "Estaríamos troceando algo que interconecta a todos"

Puente ve "intransferible" la red

La seguridad en infraestructuras de tren mejoraría con algoritmos de IA, según Siemens

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan un posible parricidio en

Investigan un posible parricidio en Fuengirola después de que el supuesto autor se tirara por el balcón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate