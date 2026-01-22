119-104. Hugo González maximiza sus minutos en la victoria de los Celtics

Chicago (EE.UU.), 21 ene (EFE).- El madrileño Hugo González aprovechó sus diez minutos en pista este miércoles y aportó cinco puntos y dos rebotes en la victoria 119-104 de los Boston Celtics en el TD Garden contra los Indiana Pacers.

González, elegido con el número 28 en el último draft, conectó dos de sus tres tiros de campo en la cómoda victoria del equipo de Joe Mazzula.

El madrileño de 19 años no había anotado puntos en la última derrota de los Celtics, en la que solo estuvo en pista 1.47 minutos.

Jaylen Brown volvió a ser el líder anotador de Boston con treinta puntos, a los que añadió diez rebotes y cinco asistencias. Neemias Queta y Sam Hauser contribuyeron con 17 puntos cada uno.

Pese a no poder contar con Jayson Tatum por toda la temporada, los Celtics son segundos en el Este, con un balance de 27 victorias y 16 derrotas.

Los Pacers, en los que Pascal Siakam firmó un doble doble de 32 puntos y diez rebotes, son colistas con diez victorias y 35 derrotas. EFE