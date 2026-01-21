Piden cinco años de prisión para joven acusado de patronear una patera hasta Formentera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde las costas de Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía interesa que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La patera, según expone el fiscal en su escrito de acusación, partió de las costas de Argelia el 20 de febrero del año pasado con 15 personas a bordo, entre ellas dos menores de edad. Todos son de origen subsahariano menos el acusado, de nacionalidad argelina.

La travesía, que duró unas 30 horas, finalizó al día siguiente cuando los migrantes desembarcaron en la zona del torrente de s'Alga, en Formentera.

La embarcación no cumplía con los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasaba en exceso su capacidad y no contaba con medidas de seguridad para la mayoría de sus pasajeros.

Según el representante del Ministerio Público, el acusado fue el encargado de dirigir la patera y a cambio percibió una compensación económica. El viaje fue preparado por una organización asentada en Argelia que cobró a cada ocupante entre 1.000 y 2.000 dinares.