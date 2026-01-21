La AIE señala que la abundante producción de petróleo amortigua los riesgos geopolíticos

París, 21 ene (EFECOM).- El abundante suministro mundial de petróleo está aliviando las preocupaciones sobre los riesgos geopolíticos para la producción y las exportaciones de petróleo en Venezuela, Irán y Rusia, dijo este miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé un aumento de la demanda global en 2026.

"Si bien es demasiado pronto para evaluar todas las implicaciones para los mercados petroleros de estos últimos acontecimientos geopolíticos, por ahora los balances elevados proporcionan cierta tranquilidad a los participantes del mercado y han mantenido los precios bajo control", dijo la AIE en su primer Informe del Mercado Petrolero del año.

La Agencia, con sede en París, afirmó que aún prevé un crecimiento moderado de la demanda de petróleo y un gran excedente de oferta para 2026.

El organismo de control aumentó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026 en 70.000 barriles diarios, hasta 930.000, impulsado por las mayores expectativas de Asia-Pacífico y África. Esto situaría la demanda general en 104,98 millones de barriles diarios, señaló.

Este aumento de la demanda global de crudo "refleja una normalización de las condiciones económicas tras la crisis arancelaria del año pasado y unos precios del petróleo más bajos que hace un año", indicó la AIE.

En cuanto a la oferta mundial de petróleo, la agencia proyecta que aumentará 2,5 millones de barriles diarios este año, hasta alcanzar los 108,7 millones de barriles diarios tras un incremento de 3 millones de barriles diarios en 2025.

Los países no pertenecientes a la OPEP+ representan 1,8 millones de barriles diarios de ese aumento en 2025 y 1,3 millones de barriles diarios en 2026, señaló la AIE en su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Explicó que la recuperación de la demanda de materias primas petroquímicas se verá parcialmente compensada por una continua desaceleración en el aumento de los precios de la gasolina.

Y los países no pertenecientes a la OCDE volverán a representar la totalidad del crecimiento en 2026.

La oferta mundial de petróleo cayó 350.000 barriles diarios (kb/d por sus siglas en inglés) intermensualmente, hasta los 107,4 mil barriles diarios en diciembre, 1,6 millones de barriles por debajo del máximo histórico de septiembre, precisó la AIE.

La Agencia Internacional de la Energía explicó que la menor producción de Kazajistán y de varios productores de la OPEP de Oriente Medio se vio parcialmente compensada por un fuerte repunte de la producción rusa.

En cuanto a la producción mundial de crudo de las refinerías, la AIE informó de que aumentó 2 millones de barriles diarios hasta alcanzar los 85,7 millones de barriles al día en diciembre, antes del mantenimiento estacional del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia.

Se prevé que la producción de crudo promedie 84,6 millones de barriles diarios para 2026, con un crecimiento anual de 770.000 barriles al día, ligeramente inferior al ritmo de 930.000 barriles diarios de 2025.

Los márgenes de refinación se desplomaron durante diciembre pasado, debido a una menor rentabilidad en Europa, ya que los craqueos de destilados medios se redujeron a la mitad desde los máximos de noviembre.

En cuanto a las existencias mundiales observadas, la AIE señaló que aumentaron 75,3 millones de barriles en noviembre de 2025, y el petróleo crudo representó el 96 % del aumento, principalmente en tierra.

Las existencias de la industria de la OCDE aumentaron 7,3 millones de barriles hasta los 2.838 millones de barriles, "en línea con el nivel promedio de los últimos cinco años".

Los datos preliminares de los que dispone la AIE mostraron que los inventarios globales aumentaron aún más en diciembre, impulsados ​​por la acumulación de productos.

Por último, los precios del crudo de referencia subieron aproximadamente seis dólares por barril diario a principios de año debido a los acontecimientos geopolíticos en Irán y Venezuela, pero se moderaron a mediados de mes al moderarse las tensiones.

El crudo del mar del Norte cayó 0,99 dólares por barril diario intermensual en diciembre, alcanzando un promedio de 62,64 dólares por barril, ya que los mercados se mantuvieron bien abastecidos.

Esta fue la sexta caída mensual consecutiva del precio de referencia, con precios que alcanzaron un mínimo de 60,07 dólares por barril, el nivel más bajo desde principios de 2021, señaló la AIE. EFECOM