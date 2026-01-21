Espana agencias

Diego Rolan, exdelantero de Málaga, ficha por Cerrito de la Segunda División de Uruguay

Montevideo, 20 ene (EFE).- El atacante uruguayo Diego Rolan, quien defendiera en España a clubes como Málaga o Deportivo La Coruña, se convirtió este martes en nuevo futbolista de Cerrito, uno de los equipos de la Segunda División de su país.

Así lo anunció el equipo uruguayo en sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al atacante nacido en marzo de 1993, quien defendió a la selección de su país en dos ediciones de la Copa América.

Surgido en Defensor Sporting, el atacante hizo su debut allí y tras dos temporadas fue vendido al Girondins de Burdeos, al que defendió entre el año 2013 y el 2017.

Luego pasó por España, donde defendió a Málaga, a Deportivo La Coruña, a Leganés y a Deportivo Alavés. Finalizado su paso por el fútbol de Europa, Rolan jugó en el mexicano Fútbol Club Juárez y en Pyramids de Egipto.

A comienzos del año 2023, Rolan retornó a Uruguay para jugar en Peñarol, club en el que solo pudo disputan ocho encuentros entre oficiales y amistosos, en los que no pudo convertir.

Con la selección uruguaya, el delantero disputó 25 encuentros, en los que anotó cuatro goles. Dos fueron frente a Chile y Guatemala en amistosos, al tiempo que otros dos fueron ante Colombia y Ecuador en victorias de la Celeste por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

En tanto, disputó con la Celeste el Sudamericano sub-20 de 2013, en el que los entonces dirigidos por Juan Verzeri acabaron en la tercera posición.

Luego fue al Mundial de la categoría en Turquía, donde Uruguay fue vicecampeón tras caer en la final ante Francia.

Ese equipo contaba con futbolistas como Giorgian de Arrascaeta y José María Giménez. EFE

