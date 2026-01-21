Ávoris incrementa en más del 15 % el ebitda en 2025, hasta superar los 60 millones

La adquisición reciente del crucero MS Golden en el Nilo ha permitido a Ávoris fortalecer su presencia tanto receptiva como emisora en Egipto, alcanzando ya más de 25 países en los que opera. Esta expansión se suma a los resultados financieros obtenidos por el grupo durante 2025, con un ebitda superior a los 60 millones de euros y una facturación que superó los 4.600 millones, de acuerdo con lo reportado por EFECOM, citando declaraciones de Juan Carlos González, director general del grupo.

Tal como recogió EFECOM, González explicó que 2025 representó “un año récord de resultados” para Ávoris, así como también para el grupo Barceló al que pertenece. Todas las empresas del grupo con excepción de una mostraron beneficios. El ebitda de más de 60 millones supone un crecimiento superior al 15 % en relación con el ejercicio anterior, cuando se alcanzaron 45 millones, y la empresa logró la meta de facturación propuesta. Además, González informó que la deuda financiera neta concluyó el año en negativo, lo que calificó como “la mejor manera de empezar 2026”.

El avance en la internacionalización de la compañía también se reflejó en nuevas rutas y la diversificación de su portafolio de servicios. EFECOM detalló que, junto al fortalecimiento en mercados tradicionales, Ávoris ha aportado novedades como la adquisición de embarcaciones y la expansión de su aerolínea, Iberojet, que opera con siete aviones y ha establecido una mezcla de operaciones entre vuelos regulares, ACMI (arriendo de aeronaves entre aerolíneas), chárter y carga. González enfatizó la estrategia de encontrar un nicho propio dentro del mercado, señalando que, pese a ser una compañía “pequeñita”, no buscan competir directamente con las grandes, sino fortalecer una oferta específica basada en la flexibilidad y el aprovechamiento de distintas oportunidades de negocio.

La aerolínea Iberojet mantuvo un porcentaje elevado de vuelos regulares a destinos turísticos como Honduras, Costa Rica, Querétaro, República Dominicana y Cancún, y planea para el próximo verano abrir una nueva ruta regular a San Salvador, con dos frecuencias semanales, lo que constituye parte de la estrategia de expansión de rutas del grupo. González también mencionó el refuerzo de operaciones propias a Egipto, aprovechando la liberalización del mercado y el interés receptivo relacionado con la reciente incorporación del crucero, según publicó EFECOM.

En materia de vuelos de temporada, González puntualizó que la diferencia entre las operaciones estivales e invernales ha llevado al grupo a potenciar el mercado ACMI, colocando aviones en terceros. Por ejemplo, durante el verano pasado, Iberojet voló diariamente para Level en la ruta a Nueva York, según consignó EFECOM.

De acuerdo con lo señalado durante la presentación del informe Ávoris Travel Insight en la feria turística Fitur, el grupo también planea duplicar en verano sus vuelos a Bangkok y considera el lanzamiento de operaciones temporales hacia China, posiblemente en colaboración con la empresa Catai, utilizando rutas de entrada y salida distintas para favorecer los circuitos internos en ese país, detalló González.

La división de carga ha experimentado un incremento gracias a la disponibilidad de aeronaves de alta capacidad, dos de las cuales son A350, como precisó González a EFECOM, lo que ha permitido ampliar el servicio logístico dentro de la oferta del grupo.

El balance de 2025 refuerza la estrategia de Ávoris orientada a la diversificación, la internacionalización y la búsqueda de nuevas oportunidades en mercados emergentes. La consolidación financiera y la expansión geográfica, subrayadas por González y recogidas por EFECOM, se reflejan tanto en los indicadores económicos como en la ampliación del portafolio de servicios y destinos, elementos que el grupo considera clave para su crecimiento en 2026.