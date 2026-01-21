Espana agencias

Anulan el registro de vivienda del investigado por el crimen de un francés desaparecido en Vera (Almería) en 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró inválida la diligencia practicada en el inmueble del acusado, tras concluir que no fue debidamente informado de sus derechos ni tuvo asistencia legal, según recoge el auto judicial consultado

Guardar

El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima la posibilidad de que el único investigado por la supuesta muerte y desaparición de un ciudadano francés en Vera, Almería, en agosto de 2022, haya concedido su consentimiento al registro de su vivienda bajo un contexto de “coacción ambiental”. Según detalló Europa Press tras consultar la resolución judicial, el tribunal sostiene que existen dudas fundadas sobre si el consentimiento para la entrada y registro fue libre e inequívoco, pues se otorgó cuando el sospechoso se encontraba en dependencias policiales y bajo interrogatorio por su relación con la desaparición. Esta situación podría haber influido en su decisión de no oponerse, por temor a intensificar las sospechas en su contra. El órgano jurisdiccional decidió anular el resultado de dicho registro voluntario, en el que la Guardia Civil halló varios efectos personales de la víctima desaparecida.

De acuerdo con Europa Press, el TSJA atendió parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de A.E.M., representada por el abogado Nabil El Meknassi, y revocó la decisión previa de la Audiencia Provincial, que había rechazado todas las cuestiones planteadas por la defensa. El tribunal considera que no puede considerarse acreditado un consentimiento expreso, inequívoco y espontáneo por parte del investigado, ya que no fue debidamente informado de su derecho a oponerse al registro sin consecuencia negativa y, además, se le privó de la asistencia letrada en aquel momento. El auto judicial resalta que los agentes responsables de la diligencia debieron explicar de manera constatable y comprensible al investigado que podía negarse a la entrada y registro y que tenía derecho a un abogado antes de responder a la solicitud.

El TSJA precisa que el acta de entrada dejó sin rellenar el campo destinado a manifestar el consentimiento del propietario, aunque apareciera su firma en el documento. Para el ponente de la Sala de Apelación, Miguel Pasquau, esa rúbrica no prueba que el consentimiento se diera con conocimiento pleno del derecho a rechazar la diligencia ni, mucho menos, que surgiera de forma espontánea. Además, el tribunal señala que, aunque la declaración del sospechoso se tramitó formalmente como “testigo”, ya existía una dirección clara de la investigación hacia él, pues a través del acta se le solicitó una muestra de ADN y se le relacionó como “sospechoso”, lo que añade un factor de certeza sobre la finalidad del procedimiento.

Según reportó Europa Press, la investigación que originó este caso se inició tras la denuncia de desaparición presentada el 8 de septiembre de 2022 por el hijo del hombre de 79 años, de origen francés, residente en Vera. El último testimonio sobre su paradero señalaba que la noche del 23 de agosto había visitado el domicilio de A.E.M. Los agentes procedieron al arresto del sospechoso cuatro días después de la denuncia, apoyados en su investigación, que incluía imágenes de un hombre con el rostro cubierto retirando efectivo en varios cajeros de la zona con la tarjeta de la víctima. Las extracciones realizadas superaron cada vez los 400 euros y, según fuentes del caso citadas por Europa Press, se contabilizaron cerca de una decena de reintegros.

En la operación ‘Lingüa’, la Guardia Civil llevó a cabo un registro voluntario en el domicilio de A.E.M., en el que localizaron efectos personales pertenecientes al desaparecido. Este registro es el que ahora queda invalidado tras la decisión del TSJA. Además del registro, los agentes obtuvieron otras pruebas relevantes como muestras de ADN, una reconstrucción de los hechos y la colaboración de diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas (GEAS) y el Servicio de Criminalística de la UOPJ de la Comandancia de Almería, según consignó Europa Press.

A pesar de que la víctima nunca llegó a aparecer y que el cuerpo aún no ha sido localizado, las actuaciones policiales se centraron inicialmente en la hipótesis de que se produjo un hecho violento en su domicilio durante la tarde-noche en que se perdió contacto con el hombre. De acuerdo con la tesis mantenida por la Guardia Civil y transmitida por Europa Press, tras el supuesto homicidio, el responsable habría procedido al ocultamiento del cadáver y, al día siguiente, habría utilizado la tarjeta de crédito para retirar dinero en efectivo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera imputó en un principio al sospechoso delitos de detención ilegal sin razón de paradero conocido y un ilícito continuado de estafa. Posteriormente, al avanzar la investigación, se sumaron los presuntos delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación. El proceso penal establece que A.E.M. será juzgado por un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería.

El acusado pasó cerca de dos años en prisión preventiva y desde diciembre se encuentra en libertad bajo la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial, tras el depósito de una fianza de 10.000 euros, según ha comunicado Europa Press. De cara a la vista oral, la decisión adoptada por el TSJA sobre la invalidez de la entrada y registro adquiere un papel central en la valoración de las pruebas a considerar por el tribunal de enjuiciamiento.

El tribunal subraya en el auto consultado por Europa Press que no puede saberse si el investigado habría dado su consentimiento para el registro de manera libre e informada, ni si lo habría hecho en el caso de que hubiese recibido la asistencia de un abogado. Con esto, la entrada y registro queda anulada, lo que elimina del proceso aquellos elementos probatorios hallados en el domicilio del sospechoso y vinculados al desaparecido francés.

Temas Relacionados

Crimen en VeraGuardia CivilTribunal Superior de Justicia de AndalucíaAudiencia de AlmeríaAlmeríaVeraInvestigación criminalDesapariciónA.E.M.Europa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en la producción

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions