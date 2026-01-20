Espana agencias

Senegal celebra en Dakar su segunda Copa Africana en un recorrido masivo por la capital

Nairobi, 20 ene (EFE).- La selección nacional de fútbol de Senegal, los “Leones de la Teranga”, continúan este martes su desfile por las calles de Dakar, en medio de una euforia popular que recuerda la emoción de sus títulos africanos de 2002 y 2022, donde miles de seguidores acompañan a los jugadores mientras recorren la capital para presentar la Copa Africana de Naciones de 2025.

Los campeones llegaron este lunes por la madrugada a Dakar, dónde fueron recibidos por el presidente Bassirou Diomaye Faye, quien afirmó que se desempeñaron con “heroísmo”, y “jugaron un fútbol precioso”.

“Fueron increíblemente justos y ejemplares tanto dentro como fuera del campo. Solo podemos estar orgullosos de ellos”, añadió Faye, según recogen medios locales.

Hoy al mediodía, los jugadores partieron hacia el barrio Patte d’Oie (Pata de Ganzo), punto neurálgico de la ciudad y habitual para desfiles, donde fueron escoltados por un multitudinario grupo de aficionados.

Desde allí, el cortejo acompañará a la selección hasta llegar al Palacio de la República, donde serán recibidos nuevamente por el presidente.

En autobús descapotable decorado con los colores nacionales, Sadio Mané y sus compañeros no se cansan de mostrar con ahínco el trofeo a sus incontables compatriotas que desbordan las calles y callejones de la capital.

“Es un gran orgullo. Es un logro (...) vamos a seguir trabajando y no vamos a rendirnos. Estamos disfrutando del ambiente. Nos habían advertido que habría mucha gente. Ni siquiera estamos cansados, estamos simplemente felices”, expresó el mediocampista Habib Diarra, a medios locales.

El portero suplente Yehvann Diouf, quien se destacó durante la final protegiendo las pertenencias del titular Edouard Mendy de los aficionados marroquíes, expresó su emoción por conquistar su primer trofeo con Senegal.

“Era importante hacerlo y lo hicimos. En la final, intenté ayudar a Édouard para que no le faltara nada. Sabíamos que necesitábamos estar unidos y eso hicimos. Estamos contentos por este recibimiento, es maravilloso”, sumó.

El exdelantero del Lens francés y el Leeds United, El Hadji Ousseynou Diouf, que forma parte del equipo técnico de los Leones de Teranga, manifestó su orgullo tras la victoria y pidió un mayor apoyo al fútbol senegalés.

“Son los medios y la organización los que permiten ganar trofeos. Hacemos un llamado a las autoridades para que continúen acompañando al equipo y recompensando a estos jóvenes por su logro. Lo dieron todo para ganar esta copa en condiciones difíciles”, afirmó.

El clamor del público estuvo acompañado por aficionados que cantaban y bailaban al compás de los tambores tradicionales senegaleses y llenaron las calles de energía y euforia bajo los ritmos de djembe, sabar y tama.

Los jugadores podrán descansar tras la euforia de los festejos antes de la recepción oficial en la sede del gobierno senegalés, luego de una final marcada por la polémica y la tensión que se resolvió en la prórroga, cuando Brahim Díaz falló un penalti decisivo para Marruecos y Pape Gueye marcó el gol de la victoria, asegurando el segundo título continental de Senegal. EFE

(foto) (video)

EFE

