Japón recibió por primera vez a más de 40 millones de turistas en 2025

Tokio, 20 ene (EFECOM).- Japón recibió por primera vez a más de 40 millones de turistas en 2025, aunque los viajeros procedentes desde China se redujeron considerablemente en el último mes del año, avanzó este martes el ministro de Turismo japonés, Yasushi Kaneko.

En una rueda de prensa un día antes de que la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publique sus estadísticas para diciembre y el año completo, Kaneko detalló que unas 42,7 millones de personas visitaron el archipiélago entre enero y diciembre del año pasado, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Son cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia, con algunos partidos conservadores que exigen normas más estrictas y restricciones a la entrada de extranjeros.

En su rueda, Kaneko destacó el compromiso del Gobierno japonés con lograr un turismo "sostenible", al tiempo que reiteró el objetivo de las autoridades de lograr más de 60 millones de visitantes para el año 2030.

Sin embargo, la llegada de viajeros desde China se ralentizó significativamente el mes pasado, en plena escalada de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, y tras la petición de las autoridades chinas a sus ciudadanos de que eviten los viajes al país.

Los turistas chinos se redujeron en diciembre un 45 % en comparación con el mismo mes de 2024, la primera bajada desde enero de 2022, según NHK.

Ya el mes pasado, la JNTO detalló que 562.000 turistas chinos visitaron el archipiélago en noviembre, un 3 % más que en el mismo período del año pasado pero bastantes menos de los registrados en los meses anteriores.

El volumen de turistas en Japón se ha incrementado progresivamente desde que el país abrió sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha impulsado aún más los viajes.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas extranjeros. EFECOM

